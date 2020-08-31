بعد التطبيع مع إسرائيل.. كوشنر : ترامب سيبحث حصول الإمارات على مقاتلات F-35

توقع أن يتم التحدث عن بيع الطائرات المتقدمة "في مرحلة ما".

نقلت شبكة روسيا اليوم عن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، توقعه ببحث الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى الإمارات .

وقال جاريد كوشنر للصحفيين خلال رحلة تاريخية من تل أبيب إلى أبوظبي بأنه يتوقع أن يتحدث الزعيمان عن بيع الطائرات المتقدمة إلى الإمارات “في مرحلة ما”.

وعارض نتنياهو علنا بيع طائرة F-35 إلى الإمارات، على الرغم من الخطة المعلنة مؤخرا لتطبيع العلاقات مع الدولة الخليجية، بحسب شبكة روسيا اليوم

وتريد إسرائيل الحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة، والذي يرجع إلى حد كبير إلى قدرتها الفريدة على شراء أسلحة أمريكية متطورة.

وكان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، قال: “كلما أصبحت الإمارات صديقة لإسرائيل وشريكة لها وأصبحت حليفا إقليميا للولايات المتحدة، أعتقد بوضوح أن هذا سيغير تقييم التهديد وقد يعمل في صالح الإمارات في ما يتعلق بمبيعات السلاح في المستقبل”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تضمن حصول إسرائيل على أسلحة متطورة بشكل أكبر مما تحصل عليه الدول العربية، مانحة إياها ما يوصف بـ”التفوق العسكري النوعي” على جيرانها.