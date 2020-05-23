بعد التخفيضات.. قائمة أسعار أرخص السيارات الرياضية «SUV» في مصر

رصدت بوابة “المال” قائمة أسعار أرخص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» لمختلف العلامات التجارية المطروحة في السوق المحلية؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات خلال شهر مايو الحالي.

واقتنصت «سوزوكي اسبريسو» لقب أرخص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، بسعر يصل إلى 145 ألف جنيه.

وتقدم «سوزوكي اسبريسو» بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 67 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

سوزوكي اسبريسو 2020

ساو إيست DX3

احتل طراز «ساو إيست DX3» المرتبة الثانية بقائمة أسعار أرخص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، التى قدرت الفئة الأولى بسعر يصل إلى 235 ألف جنيه.

وجاءت أسعار سيارات “ساو إيست DX3” الفئة الثانية بنحو 265 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة بقيمة 320 ألف جنيه.

وتقدم طرازات «ساوايست DX3» عبر إصدارين من المحركات – الأول “مانيوال”- رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 12 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 143 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات.

أما الإصدار الثانى من «ساوايست DX3» فمزود بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يعطي قوة 156 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن / متر، تتصل بناقل حركة خماسى السرعات أتوماتيك.

ساوايست DX3

شيري تيجو 3

ظهرت “شيري تيجو 3” فى المرتبة الثالثة بقائمة أسعار أرخص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، بسعر يصل إلى 239 ألف جنيه.

وزودت طرازات «شيري تيجو 3» بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر.

شيري تيجو 3

ام جي ZS

جاء طراز “ام جي ZS” في المرتبة الرابعة بقائمة أسعار أرخص الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» الفئة الأولى «Classic» بسعر يصل إلى 252 ألف جنيه.

وقدرت أسعار سيارات “ام جي ZS” الفئة الثانية «Comfort» بنحو 267 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Luxury» بقيمة 285 ألف جنيه.

دعمت «MG ZS» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 123 “حصانط، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

ام جي ZS

جاك S4

احتل طراز “جاك S4» المرتبة الخامسة بقائمة أسعار أرخص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» المطروحة في السوق المحلية، بسعر يصل إلى 278 ألف جنيه.

وتقدم «جاك S4» بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 147 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، بسرعة قصوى تصل إلى 170 كم / ساعة.