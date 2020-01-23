بعد التخفيضات.. تعرف على أسعار سيارات «بيجو» الجديدة

أعلنت شركة المنصور للسيارات وسكوب للاستثمار “مانسكو” وكيل العلامة التجارية بيجو في مصر، اليوم، أسعار 4 طرازات من بيجو ، هي “301، 508، و3008، و5008” بتخفيضات تتراوح بين 8 إلى 30 ألف جنيه.

ووفقا لـ “مانسكو”، تراجعت أسعار بيجو 301 الفئة الأولي إلى 232 ألف جنيه، بدلا من 240 ألفا سابقا.

وانخفضت أسعار طرازات بيجو 301 الفئة الثانية إلي 260 ألف جنيه، مقارنة بنحو 270 ألفا.

أسعار بيجو 505

وقررت الشركة تخفيض أسعار سيارات بيجو 508 الفئة الأولي 475 ألف جنيه، بدلا من 500 ألف.

وتراجعت أسعار بيجو 508 الفئة الثانية إلى 525 ألف جنيه، مقارنة بنحو 550 ألف.

وهبطت أسعار بيجو 508 الفئة الثالثة إلى 600 ألف جنيه، مقابل 630 ألف جنيه.

أسعار بيجو 3008

تراجعت أسعار بيجو 3008 الفئة الأولي إلى 465 ألف جنيه، مقارنة بنحو 485 ألفا.

وقدرت أسعار بيجو 3008 الفئة الثانية بنحو 510 ألف جنيه، مقابل 530 ألفا.

وحددت أسعار بيجو 3008 الفئة الثالثة بقيمة 550 ألف جنيه، مقارنة بنحو 575 ألفا.

وتراجعت أسعار بيجو 3008 الفئة الرابعة إلى 600 ألف جنيه، بدلا من 620 ألفا.

أسعار بيجو 5008

خفضت شركة مانسكو أسعار سيارات بيجو 5008 ألف حنيه بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وتوضح القائمة التالية أسعار سيارات بيجو خلال يناير