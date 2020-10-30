بعد التخفيضات الأخيرة.. تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات كيا سورينتو في مصر

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية كيا في مصر، عن تخفيض أسعار سيارات سورينتو موديل 2020، بقيمة بلغت 100 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية خلال أكتوبر الحالى.

وتراجعت أسعار طرازات كيا سورينتو الفئة الأولى إلى 549.9 ألف جنيه، بدلًا من 649.9 ألف سابقًا.

وانخفضت أسعار طرازات كيا سورينتو الفئة الثانية «F/O» إلى 649.9 ألف جنيه، مقارنة بـ749.9 ألف.

وقدرت أسعار سيارات كيا سورينتو الفئة الثالثة «TL» بقيمة 749.9 ألف جنيه، مقابل 849.9 ألف.

وتتوافر “كيا سورينتو” عبر إصدارين فى السوق المحلية، الأول: مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2400 سي سي، ينتج قوة 172 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 241 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة بسداسى السرعات أتوماتيك.

ويقدم الإصدار الثانى من “كيا سورينتو” بمحرك سداسى الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، يولد قوة 280 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 343 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات أتوماتيك.

الأبعاد الخارجية

الطول 4800 مم العرض 1890 مم الارتفاع 1690 مم سعة الشنطة الخلفية 660 لترا

كيا سورينتو 2020

ودعمت سيارات كيا سورينتو بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، والثبات الإلكتروني ESC، وبرنامج التوازن الإلكتروني عند المرتفعات DBC، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وحساسات ركن أمامية وخلفية».

وتحتوي على مجموعة من التجهيزت والكماليات، التي من أبرزها “مصابيح أمامية وخلفية LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وسبويلر خلفى، وفتحة سقف، ومكيف هواء أتوماتيك، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط 7 بوصة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك “المفتاح الذكي”.