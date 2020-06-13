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بعد التخفيضات الأخيرة.. تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات تويوتا راش 2020

قدرت الفئة الأولى بنحو 340 ألف جنيه
المال - خاص 5:17 م, السبت, 13 يونيو 20 5:17 م, السبت, 13 يونيو 20

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خفضت شركة “تويوتا إيجيبت”- الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر، أسعار سيارات تويوتا راش 2020 – الفئة الأولي «F/O»- إلى 340 ألف جنيه، بدلًا من 370 ألف سابقًا.

وتراجعت أسعار طرازات “تويوتا راش” الفئة الثانية «H/L» إلى 365 ألف جنيه، مقارنة بنحو 395 ألف.

وينتمي طراز «تويوتا راش» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، سعة (7 مقاعد)، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، بمتصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا» تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفى، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 13 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تويوتا

الأبعاد الخارجية

الطول4435 مم
العرض1695 مم
الارتفاع1705 مم
سعة الشنطة الخلفية209 لتر

مواصفات تويوتا راش 2020

زودت سيارات «تويوتا راش 2020» الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وبرنامج التوزان الإلكتروني”.

واحتوت على مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء أتوماتيك، وحساسات ركن خلفية، والنظام الترفيهي مكون من (6 مكبرات صوتية- USB- بلوتوث- DVD)، ومرايات جانبية كهربائية، وغيرها”.

تقدم سيارات تويوتا راش 2020 الفئة الثانية بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP”.

وزودت مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ومكيف هواء أتوماتيك، وحساسات ركن خلفية، و ومرايات جانبية كهربائية، وغيرها”.

دعمت بمجموعة من الكماليات الإضافية ومنها “جنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، والنظام الترفيهي مكون من ( راديو- 8 مكبرات صوتية- USB- بلوتوث- DVD)، وغيرها”.

تويوتا راش 2020
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بقلم المال - خاص

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