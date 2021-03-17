بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات سيارات «ساوايست DX3» موديل 2021

أعلنت مجموعة «IFG جروب»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ساوايست» فى مصر، عن تخفيض أسعار سيارات «ساوايست DX3» موديل 2021 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال شهر مارس الحالى
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ساوايست»، تراجعت أسعار طرازات «DX3» الفئة الأولى «M/T» إلى 282 ألف جنيه، بدلًا من 287 ألفًا.
وانخفضت سيارات «ساوايست DX3» الفئة الثانية «A/T» إلى 286.9 الف جنيه، مقارنة بنحو 291.9 ألف.
وهبطت أسعار طرازات «ساوايست DX3» الفئة الثالثة «ROYAL» إلى 310 آلاف جنيه، مقابل 315 آلاف.
الأبعاد الخارجية
|الطول
|4354 مم
|العرض
|1840 مم
|الارتفاع
|1670 مم
|سعة الشنطة الخلفية
|500 لتر
ساوايست DX3 موديل 2021
تتوافر سيارات «ساوايست DX3» في السوق المحلية عبر إصدارين من المحركات- “النسخة الأولى – مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 143 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.
ويقدم الإصدار الثانى من «ساوايست DX3»، بمحرك سعة 1500 سي سي تربو، يعطى قوة 156 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة ثماني السرعات “أتوماتيك”.
زودت سيارات «ساوايست DX3» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS،ونظام توزيع إلكترونى للفرامل، ونظام الثبات الإلكترونى».
وتحتوى على العديد من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «نظام التحكم والمساعدة عند صعود المرتفعات والمنحدرات، ونظام ذكي لمراقبة ضغط الإطارات، ومثبت سرعة، ونظام التحذير من المصدمات، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبويلر خلفى، مع إمكانية تعديل مقعد السائق والراكب يدويًّا، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، ورادار خلفى للركن، ومكييف هواء، وفتحة سقف كهربائية متعددة الوظائف».
كما دعمت بنظام ترفيهي مكون (شاشة تعمل باللمس 9 بوصة- خاصية ربط الهاتف ذكي بالشاشة المزدوجة + MP3 + MP4 + MP5 + مخرج USB – بلوتوث)، وغيرها.
ويوضح الجدول التالي الفروقات بين فئات سيارات «ساوايست DX3» موديل 2021 فى مصر:
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة نظام التعليق الأمامي/ الخلفي: ماكفرسون أمامى مستقل/ خلفى مستقل متعدد الوصلات نظام التعليق الأمامي/ الخلفي: ماكفرسون أمامى مستقل/ خلفى مستقل متعدد الوصلات نظام التعليق الأمامي/ الخلفي: ماكفرسون أمامى مستقل/ خلفى مستقل متعدد الوصلات نظام الفرامل : ديسك أمامى/ ديسك صلب خلفى نظام الفرامل : ديسك أمامى/ ديسك صلب خلفى نظام الفرامل: ديسك أمامى/ ديسك صلب خلفى نظام التوجيه / باور ستيرنج كهربائى نظام التوجيه / باور ستيرنج كهربائى نظام التوجيه/ باور ستيرنج كهربائى وضع مزدوج فتحة سقف كهربائية متعددة الوظائف وضع مزدوج فتحة سقف كهربائية متعددة الوظائف الوضعية الرياضية نظام ليد نهاري متكامل بعدسة كريستال (ارتفاع قابل للتعديل) نظام ليد نهاري متكامل بعدسة كريستال (ارتفاع قابل للتعديل) وضعية السرعة المتغيرة التحكم فى زمن اغلاق الكشافات بعد النزول من السياره التحكم فى زمن اغلاق الكشافات بعد النزول من السياره ضغطة واحدة لفتح السقف البانوراما مستوي اضاءة محترف لكشافات الضباب الامامية و الخلفية مستوي اضاءة محترف لكشافات الضباب الامامية و الخلفية نظام ليد نهاري متكامل بعدسة كريستال (ارتفاع قابل للتعديل) نظام اضاءة ذكي نظام اضاءة ذكي كشافات ذكية كاملة حساسة أوتوماتيكية مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائيا مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائيا التحكم فى زمن إغلاق الكشافات بعد النزول من السيارة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية بوظيفة التسخين الفوري كهربائيا مرآة الرؤية الخلفية الخارجية بوظيفة التسخين الفوري كهربائيا مستوى إضاءة محترف لكشافات الضباب الأمامية والخلفية حامل امتعه للسقف حامل امتعه للسقف نظام إضاءة ذكي سبويلر خلفى سبويلر خلفى مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائيًّا حمايه اسفل المحرك حمايه اسفل المحرك مرآة الرؤية الخلفية الخارجية بوظيفة التسخين الفوري كهربائيًّا كنصول بالمنتصف مكسى جلد بلون اسود كنصول بالمنتصف مكسى جلد بلون اسود حامل أمتعة للسقف جلد ناعم للابواب جلد ناعم للابواب سبويلر خلفى عجلة قيادة متعددة الوظائف عجلة قيادة متعددة الوظائف حماية أسفل المحرك مقاعد جلدية فاخرة مقاعد جلدية فاخرة أحمر*أسود/ برتقالي*أسود لمظهر رياضي 6 حركات لتعديل مقعد السائق يدويا 6 حركات لتعديل مقعد السائق يدويا كنصول بالمنتصف مكسو جلد بلون أسود 4 حركات لتعديل مقعد الراكب يدويا 4 حركات لتعديل مقعد الراكب يدويا جلد ناعم للأبواب المقعد الخلفي يمكن طيه بنسبة 4/6 المقعد الخلفي يمكن طيه بنسبة 4/6 عجلة قيادة متعددة الوظائف شاشة تعمل باللمس بألوان واضحة 9 انش ( تواصل الهاتف ذكي بالشاشة المزدوجة – بوظيفة التحكم المتبادل) شاشة تعمل باللمس بألوان واضحة 9 انش (تواصل الهاتف ذكي بالشاشة المزدوجة – بوظيفة التحكم المتبادل) مقاعد جلدية فاخرة نظام اتصال عبر WIFI نظام اتصال عبر WIFI 6 حركات لتعديل مقعد السائق يدويًّا نظام عرض حالة الطريق في الوقت الحالي نظام عرض حالة الطريق في الوقت الحالي 4 حركات لتعديل مقعد الراكب يدويا MP3 + MP4 + MP5 + مخرجUSB نظام بلوتوث للسيارة المقعد الخلفي يمكن طيه بنسبة 4/6 نظام بلوتوث للسيارة نظام سماعات للصوت بتقنية ال 3D : 4 اضاءة داخليه خافته نظام سماعات للصوت بتقنية ال 3D : 4 وصلة يو اس بي مزدوجة للشحن شاشة تعمل باللمس بألوان واضحة 9 انش ( تواصل الهاتف ذكي بالشاشة المزدوجة – بوظيفة التحكم المتبادل) مثبت السرعة – نظام الحد الأقصى للسرعة ضغطة زر واحده لرفع الشباك من المقعد الرئيسي مع خاصيه عدم الاغلاق لوجود عائق نظام اتصال عبر WIFI وصلة يو اس بي مزدوجة للشحن هيكل عالي القوة بدرجة 360 درجة شبكة 4G ضغطة زر واحده لرفع الشباك من المقعد الرئيسي مع خاصيه عدم الاغلاق لوجود عائق نظام فرامل ABS مانع الانزلاق + نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا نظام عرض حالة الطريق في الوقت الحالي هيكل عالي القوة بدرجة 360 درجة نظام تحكم كامل الابعاد في الثبات إلكترونيًا MP3 + MP4 + MP5 + مخرجUSB نظام فرامل ABS مانع الانزلاق + نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا وصلة يو إس بي مزدوجة للشحن نظام بلوتوث للسيارة نظام تحكم كامل الابعاد في الثبات الكترونيا نظام محترف للحماية من الانقلاب نظام سماعات للصوت نظام محترف للحماية من الانقلاب نظام ذكي للتحكم في الجر نظام 360 درجة لصورة بانورامية محيطة نظام ذكي للتحكم في الجر نظام تحكم للمساعدة في صعود المرتفعات نظام رؤية جانبية نظام تحكم للمساعدة في صعود المرتفعات نظام تحكم للمساعدة في هبوط المنحدرات فرامل يد كهربائية نظام تحكم للمساعدة في هبوط المنحدرات نظام تحذير لفرامل الطوارىء تشغيل فرملة اليد أوتوماتيكيًّا نظام تحذير لفرامل الطوارئ خاصيه عدم التحرك عند ضغط بدلات الوقود و الفرامل معا نظام تنقية الهواء خاصيه عدم التحرك عند ضغط بدلات الوقود والفرامل معًا نظام ذكي مساعد لفرامل الطوارئ دخول ذكي بدون مفتاح ونظام بدء بضغطة واحدة نظام ذكي مساعد لفرامل الطوارىء نظام التحذير من المصدمات تشغيل المحرك بمفتاح تحكم ذكي بالريموت كنترول نظام التحذير من المصدمات نظام ذكي لمراقبة ضغط الاطارات مثبت السرعة- نظام الحد الأقصى للسرعة نظام ذكي لمراقبة ضغط الاطارات كاميرا للرؤية الخلفية مكيف أوتوماتيك كاميرا للرؤية الخلفية وسادة هوائية مزدوجة للمقعد الرئيسي و الامامي حساس مطر أوتوماتيك مع تحكم ذكي للمسحات وسادة هوائية مزدوجة للمقعد الرئيسي و الامامي مانع نشغيل المحرك ضد السرقه وصلة يو إس بي مزدوجة للشحن مانع نشغيل المحرك ضد السرقه – ضغطة زر واحدة لرفع الشباك من المقعد الرئيسي مع خاصية عدم الإغلاق لوجود عائق رادار خلفي عالي الحساسية للركن – هيكل عالي القوة بدرجة 360 درجة أماكن تثبيت كرسى الاطفال – نظام فرامل ABS مانع الانزلاق + نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًّا قفل الابواب لسلامة الطفل – نظام تحكم كامل الأبعاد في الثبات إلكترونيًّا