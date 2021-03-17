بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات سيارات «ساوايست DX3» موديل 2021

أعلنت مجموعة «IFG جروب»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ساوايست» فى مصر، عن تخفيض أسعار سيارات «ساوايست DX3» موديل 2021 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال شهر مارس الحالى

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ساوايست»، تراجعت أسعار طرازات «DX3» الفئة الأولى «M/T» إلى 282 ألف جنيه، بدلًا من 287 ألفًا.

وانخفضت سيارات «ساوايست DX3» الفئة الثانية «A/T» إلى 286.9 الف جنيه، مقارنة بنحو 291.9 ألف.

وهبطت أسعار طرازات «ساوايست DX3» الفئة الثالثة «ROYAL» إلى 310 آلاف جنيه، مقابل 315 آلاف.

الأبعاد الخارجية

الطول 4354 مم العرض 1840 مم الارتفاع 1670 مم سعة الشنطة الخلفية 500 لتر

ساوايست DX3 موديل 2021

تتوافر سيارات «ساوايست DX3» في السوق المحلية عبر إصدارين من المحركات- “النسخة الأولى – مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 143 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

ويقدم الإصدار الثانى من «ساوايست DX3»، بمحرك سعة 1500 سي سي تربو، يعطى قوة 156 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة ثماني السرعات “أتوماتيك”.

زودت سيارات «ساوايست DX3» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS،ونظام توزيع إلكترونى للفرامل، ونظام الثبات الإلكترونى».

وتحتوى على العديد من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «نظام التحكم والمساعدة عند صعود المرتفعات والمنحدرات، ونظام ذكي لمراقبة ضغط الإطارات، ومثبت سرعة، ونظام التحذير من المصدمات، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبويلر خلفى، مع إمكانية تعديل مقعد السائق والراكب يدويًّا، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، ورادار خلفى للركن، ومكييف هواء، وفتحة سقف كهربائية متعددة الوظائف».

كما دعمت بنظام ترفيهي مكون (شاشة تعمل باللمس 9 بوصة- خاصية ربط الهاتف ذكي بالشاشة المزدوجة + MP3 + MP4 + MP5 + مخرج USB – بلوتوث)، وغيرها.