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بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات سيارات «ساوايست DX3» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 282 ألف جنيه
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12:45 ص, الخميس, 18 مارس 21 12:45 ص, الخميس, 18 مارس 21

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أعلنت مجموعة «IFG جروب»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ساوايست» فى مصر، عن تخفيض أسعار سيارات «ساوايست DX3» موديل 2021 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال شهر مارس الحالى

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ساوايست»، تراجعت أسعار طرازات «DX3» الفئة الأولى «M/T» إلى 282 ألف جنيه، بدلًا من 287 ألفًا.

وانخفضت سيارات «ساوايست DX3» الفئة الثانية «A/T» إلى 286.9 الف جنيه، مقارنة بنحو 291.9 ألف.

وهبطت أسعار طرازات «ساوايست DX3» الفئة الثالثة «ROYAL» إلى 310 آلاف جنيه، مقابل 315 آلاف.

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الأبعاد الخارجية

الطول4354 مم
العرض1840 مم
الارتفاع1670 مم
سعة الشنطة الخلفية500 لتر
سعر ساوايست DX3

ساوايست DX3 موديل 2021

تتوافر سيارات «ساوايست DX3» في السوق المحلية عبر إصدارين من المحركات- “النسخة الأولى – مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 143 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

ويقدم الإصدار الثانى من «ساوايست DX3»، بمحرك سعة 1500 سي سي تربو، يعطى قوة 156 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة ثماني السرعات “أتوماتيك”.

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زودت سيارات «ساوايست DX3» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS،ونظام توزيع إلكترونى للفرامل، ونظام الثبات الإلكترونى».

وتحتوى على العديد من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «نظام التحكم والمساعدة عند صعود المرتفعات والمنحدرات، ونظام ذكي لمراقبة ضغط الإطارات، ومثبت سرعة، ونظام التحذير من المصدمات، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبويلر خلفى، مع إمكانية تعديل مقعد السائق والراكب يدويًّا، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، ورادار خلفى للركن، ومكييف هواء، وفتحة سقف كهربائية متعددة الوظائف».

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ساوايست

كما دعمت بنظام ترفيهي مكون (شاشة تعمل باللمس 9 بوصة- خاصية ربط الهاتف ذكي بالشاشة المزدوجة + MP3 + MP4 + MP5 + مخرج USB – بلوتوث)، وغيرها.

ويوضح الجدول التالي الفروقات بين فئات سيارات «ساوايست DX3» موديل 2021 فى مصر:

الفئة الأولىالفئة الثانيةالفئة الثالثة
نظام التعليق الأمامي/ الخلفي: ماكفرسون أمامى مستقل/ خلفى مستقل متعدد الوصلاتنظام التعليق الأمامي/ الخلفي: ماكفرسون أمامى مستقل/ خلفى مستقل متعدد الوصلاتنظام التعليق الأمامي/ الخلفي: ماكفرسون أمامى مستقل/ خلفى مستقل متعدد الوصلات
نظام الفرامل : ديسك أمامى/ ديسك صلب خلفىنظام الفرامل : ديسك أمامى/ ديسك صلب خلفىنظام الفرامل: ديسك أمامى/ ديسك صلب خلفى
نظام التوجيه / باور ستيرنج كهربائىنظام التوجيه / باور ستيرنج كهربائىنظام التوجيه/ باور ستيرنج كهربائى
وضع مزدوج فتحة سقف كهربائية متعددة الوظائفوضع مزدوج فتحة سقف كهربائية متعددة الوظائفالوضعية الرياضية
نظام ليد نهاري متكامل بعدسة كريستال (ارتفاع قابل للتعديل)نظام ليد نهاري متكامل بعدسة كريستال (ارتفاع قابل للتعديل)وضعية السرعة المتغيرة
التحكم فى زمن اغلاق الكشافات بعد النزول من السيارهالتحكم فى زمن اغلاق الكشافات بعد النزول من السيارهضغطة واحدة لفتح السقف البانوراما
مستوي اضاءة محترف لكشافات الضباب الامامية و الخلفيةمستوي اضاءة محترف لكشافات الضباب الامامية و الخلفيةنظام ليد نهاري متكامل بعدسة كريستال (ارتفاع قابل للتعديل)
نظام اضاءة ذكينظام اضاءة ذكيكشافات ذكية كاملة حساسة أوتوماتيكية
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائيامرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياالتحكم فى زمن إغلاق الكشافات بعد النزول من السيارة
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية بوظيفة التسخين الفوري كهربائيامرآة الرؤية الخلفية الخارجية بوظيفة التسخين الفوري كهربائيامستوى إضاءة محترف لكشافات الضباب الأمامية والخلفية
حامل امتعه للسقفحامل امتعه للسقفنظام إضاءة ذكي
سبويلر خلفىسبويلر خلفىمرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائيًّا
حمايه اسفل المحركحمايه اسفل المحركمرآة الرؤية الخلفية الخارجية بوظيفة التسخين الفوري كهربائيًّا
كنصول بالمنتصف مكسى جلد بلون اسودكنصول بالمنتصف مكسى جلد بلون اسودحامل أمتعة للسقف
جلد ناعم للابوابجلد ناعم للابوابسبويلر خلفى
عجلة قيادة متعددة الوظائفعجلة قيادة متعددة الوظائفحماية أسفل المحرك
مقاعد جلدية فاخرةمقاعد جلدية فاخرةأحمر*أسود/ برتقالي*أسود لمظهر رياضي
6 حركات لتعديل مقعد السائق يدويا6 حركات لتعديل مقعد السائق يدوياكنصول بالمنتصف مكسو جلد بلون أسود
4 حركات لتعديل مقعد الراكب يدويا4 حركات لتعديل مقعد الراكب يدوياجلد ناعم للأبواب
المقعد الخلفي يمكن طيه بنسبة 4/6المقعد الخلفي يمكن طيه بنسبة 4/6عجلة قيادة متعددة الوظائف
شاشة تعمل باللمس بألوان واضحة 9 انش ( تواصل الهاتف ذكي بالشاشة المزدوجة – بوظيفة التحكم المتبادل)شاشة تعمل باللمس بألوان واضحة 9 انش (تواصل الهاتف ذكي بالشاشة المزدوجة – بوظيفة التحكم المتبادل)مقاعد جلدية فاخرة
نظام اتصال عبر WIFIنظام اتصال عبر WIFI6  حركات لتعديل مقعد السائق يدويًّا
نظام عرض حالة الطريق في الوقت الحالينظام عرض حالة الطريق في الوقت الحالي4  حركات لتعديل مقعد الراكب يدويا
MP3 + MP4 + MP5   + مخرجUSBنظام بلوتوث للسيارةالمقعد الخلفي يمكن طيه بنسبة 4/6
نظام بلوتوث للسيارةنظام سماعات للصوت بتقنية ال 3D : 4اضاءة داخليه خافته
نظام سماعات للصوت بتقنية ال 3D : 4وصلة يو اس بي مزدوجة للشحنشاشة تعمل باللمس بألوان واضحة 9 انش (  تواصل الهاتف ذكي بالشاشة المزدوجة – بوظيفة التحكم المتبادل)
مثبت السرعة – نظام الحد الأقصى للسرعةضغطة زر واحده لرفع الشباك من المقعد الرئيسي  مع خاصيه عدم الاغلاق لوجود عائقنظام اتصال عبر WIFI
وصلة يو اس بي مزدوجة للشحنهيكل عالي القوة بدرجة 360 درجةشبكة 4G
ضغطة زر واحده لرفع الشباك من المقعد الرئيسي  مع خاصيه عدم الاغلاق لوجود عائقنظام فرامل ABS مانع الانزلاق + نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيانظام عرض حالة الطريق في الوقت الحالي
هيكل عالي القوة بدرجة 360 درجةنظام تحكم كامل الابعاد في الثبات إلكترونيًاMP3 + MP4 + MP5 + مخرجUSB
نظام فرامل ABS مانع الانزلاق + نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياوصلة يو إس بي مزدوجة للشحننظام بلوتوث للسيارة
نظام تحكم كامل الابعاد في الثبات الكترونيانظام محترف للحماية من الانقلابنظام سماعات للصوت
نظام محترف للحماية من الانقلابنظام ذكي للتحكم في الجرنظام 360 درجة لصورة بانورامية محيطة
نظام ذكي للتحكم في الجرنظام تحكم للمساعدة في صعود المرتفعاتنظام رؤية جانبية
نظام تحكم للمساعدة في صعود المرتفعاتنظام تحكم للمساعدة في هبوط المنحدراتفرامل يد كهربائية
نظام تحكم للمساعدة في هبوط المنحدراتنظام تحذير لفرامل الطوارىءتشغيل فرملة اليد أوتوماتيكيًّا
نظام تحذير لفرامل الطوارئخاصيه عدم التحرك عند ضغط بدلات الوقود و الفرامل معانظام تنقية الهواء
خاصيه عدم التحرك عند ضغط بدلات الوقود والفرامل معًانظام ذكي مساعد لفرامل الطوارئدخول ذكي بدون مفتاح ونظام بدء بضغطة واحدة
نظام ذكي مساعد لفرامل الطوارىءنظام التحذير من المصدماتتشغيل المحرك بمفتاح تحكم ذكي بالريموت كنترول
نظام التحذير من المصدماتنظام ذكي لمراقبة ضغط الاطاراتمثبت السرعة- نظام الحد الأقصى للسرعة
نظام ذكي لمراقبة ضغط الاطاراتكاميرا للرؤية الخلفيةمكيف أوتوماتيك
كاميرا للرؤية الخلفيةوسادة هوائية مزدوجة للمقعد الرئيسي و الاماميحساس مطر أوتوماتيك مع تحكم ذكي للمسحات
وسادة هوائية مزدوجة للمقعد الرئيسي و الاماميمانع نشغيل المحرك ضد السرقهوصلة يو إس بي مزدوجة للشحن
مانع نشغيل المحرك ضد السرقهضغطة زر واحدة لرفع الشباك من المقعد الرئيسي مع خاصية عدم الإغلاق لوجود عائق
رادار خلفي عالي الحساسية للركنهيكل عالي القوة بدرجة 360 درجة
أماكن تثبيت كرسى الاطفالنظام فرامل ABS مانع الانزلاق + نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًّا
قفل الابواب لسلامة الطفلنظام تحكم كامل الأبعاد في الثبات إلكترونيًّا
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