بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات لادا جرانتا 2020 (صور)

قدرت بنحو 149.9 ألف جنيه

خفضت شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات“- الوكيل المحلى للعلامة التجارية “لادا” في مصر، أسعار سيارات لادا جرانتا 2020 الفئة الاولى «M/T» إلى 149.9 ألف جنيه أوائل يوليو الحالى، بدلًا من 154.9 ألف سابقًا.

واستقرت على أسعار طرازات «لادا جرانتا» الفئة الثانية «A/T» عند مستوى 169 ألف جنيه خلال يوليو الحالي.

تعتمد سيارات «لادا جرانتا» الفئة الاولى «M/T»، على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

وتقدم طرازات «لادا جرانتا» الفئة الثانية «A/T» بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يعطي قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل حركة رباعي السرعات “أتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «لادا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4268 مم العرض 1700 مم الارتفاع 1500 مم سعة الشنطة الخلفية 480 لتر

مواصفات لادا جرانتا 2020

زودت طرازات لادا جرنتا 2020 الفئة الأولى «M/T» على مجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “وسائد هوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع الكتروني للفرامل “EBD”، ونظام مساعد الفرامل BAS”.

دعمت بجنوط 14 بوصة، ومصابيح إضاءة نهارية، ومكييف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ونظام عزل كامل للضوضاء ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة، وغيرها».

لادا جرانتا 2020

احتوت طرازات «لادا جرانتا» 2020 الفئة الثانية «A/T» على مجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS”.

وزودت بجنوط 14 بوصة، ومصابيح إضاءة نهارية، ومكييف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ونظام عزل كامل للضوضاء.

ودعمت تلك الفئة على بعض الكماليات الإضافية، ومنها “مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وغيرها”.