«بعد التتويج باللقب 42».. 5 أرقام قياسية يسعى الأهلي لتحقيقها هذا الموسم

تُوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة 42 في تاريخه، بعد خسارة الزمالك أمام أسوان في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة.

الزمالك خسر أمام أسوان بهدف دون رد، في المباراة التي جرت أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتاج الأهلي لتحقيق 5 أرقام قياسية خلال ما تبقى من مباريات هذا الموسم، نستعرضها لكم:

الفوز في 7 مواجهات متبقية للأهلي تصل به إلى النقطة 93، ليسجل رقما تاريخيا في الدوري المصري، ليكسر الأهلي رقمه السابق في موسم 2017-2018 عندما حقق اللقب بـ88 نقطة.

الأهلي يحتاج لتسجيل 13 هدفًا خلال الـ7 مواجهات المتبقية، أي بمعدل 1.8 هدفًا في المباراة، ليكسر سجله السابق في موسم 2017-2018 عندما أنهى الموسم مسجلًا 75 هدفًا.

استقبل الأهلي 8 أهداف في الدوري حتى الآن وهو أقل رقم له في الدوري في العقد الأخير منذ تطبيق نظام 18 فريقًا في الدوري، يليه موسم 2016-2017 عندما استقبل 14 هدفًا.

يحتاج الأهلي للحفاظ على شباكه خلال 4 مباريات من أصل 7 ليتجاوز الرقم المحقق في موسم 2016-2017 بـ24 مرة شباك نظيفة، وذلك باحتساب لقاء الزمالك الذي انسحب الأخير منه في الدور الأول.