بعد التتويج باللقب..سيدات الأهلى يسيطرن على جوائز بطولة إفريقيا للطائرة

على المصرى نجح الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، في التتويج بلقب بطولة إفريقيا، مساء اليوم الخميس، على حساب قرطاج التونسي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، بنتيجة ثلاث أشواط نظيفة.واستطاعت لاعبات طائرة الأهلي حسم اللقاء بفضل ا

على المصرى

نجح الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، في التتويج بلقب بطولة إفريقيا، مساء اليوم الخميس، على حساب قرطاج التونسي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، بنتيجة ثلاث أشواط نظيفة.

واستطاعت لاعبات طائرة الأهلي حسم اللقاء بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد القوي وخطة الجهاز الفني، بقيادة حمدي الصافي، الذي نجح في قيادة سيدات الأهلي للمركز الأول دون خسارة أي مباراة في البطولة الإفريقية، التي ينظمها النادي الأهلي من 4 وحتى 16 من مارس الجاري.

جاءت نتيجة الأشواط كالتالي.. 25-9، و29-27، و25-8، ليتوج سيدات الكرة الطائرة بالأهلي ببطولة إفريقيا الليلة، للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، ولم تكتفى لاعبات الأهلي باللقب، بل حصدن غالبية الجوائز الفردية للبطولة.

وحصلت فريدة العسقلاني على جائزة أفضل لاعبة إرسال في البطولة، في حين حصلت مريم مصطفى على جائزة أفضل ليبرو، وتوجت آية الشامي بلقب أفضل لاعبة، بينما حصلت أمينة منصور من نادي قرطاج التونسي على لقب أفضل صانع ألعاب.

وضمت قائمة الأهلي التي توجت باللقب، كلًا من نهلة سامح، وآية الشامي، ومريم متولي، وشروق فؤاد، ورنا الجوهري، ودانة شوقي، وفريدة العسقلاني، ونرمين المنشاوي، ونور ياسين، ومريم مصطفى، وندى وليد، ورحمة المهندس، ومايا ممدوح، والأوكرانية كاترين شيلشنكوفا، فيما يترأس حمدى الصافى الجهاز الفنى للفريق.

