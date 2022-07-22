بعد التتويج بالكأس.. فيريرا للاعبي الزمالك: نغلق صفحة الاحتفالات ونركز على درع الدوري

وجه جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على هامش مران اليوم، عقب التتويج بلقب كأس مصر، مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدون راحة عقب الفوز على الأهلي بالأمس والتتويج بلقب كأس مصر للمرة 28 بتاريخه.

وقدم المدير الفني البرتغالي التهنئة للاعبين وجهازه المعاون بعد الفوز بكأس مصر أمس على حساب الأهلي.

وأكد فيريرا للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية والثقة وقدموا مباراة فنية على مستوى عال واستطاعوا التتويج باللقب عن جدارة واستحقاق.

كما طالبهم بالتركيز في مباراة سموحة المقبلة بمسابقة الدوري من أجل الحفاظ على صدارة جدول المسابقة والوصول للهدف المراد دائما وهو حصد البطولة.

وأجرى اللاعبون خلال المران بعض الجمل التكتيكية والفنية الخاصة، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة مباراة سموحة، عقب المران الختامي غدًا، وبعدها ينتظم الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة.