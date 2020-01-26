بعد التأخر أمام مصر.. غضب الجمهور التونسي يوقف نهائي كأس أفريقيا لليد

توقفت مباراة مصر وتونس في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بسبب غضب الجماهير التونسية لتأخر منتخبها في النتيجة بـ 22 / 27. وألقى عدد من الجماهير زجاجات المياه على اللاعبين لغضبهم من نتيجة تأخرهم خلال المباراة، مما تسبب في…

توقفت مباراة مصر وتونس في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بسبب غضب الجماهير التونسية لتأخر منتخبها في النتيجة بـ 22 / 27.

وألقى عدد من الجماهير زجاجات المياه على اللاعبين لغضبهم من نتيجة تأخرهم خلال المباراة، مما تسبب في بكاء بعض اللاعبين.

وتقدم منتخب رجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو على نظيره التونسي صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 15 / 11، في الشوط الأول بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وبعدما خرج منتخب مصر من أرضية الملعب ، عاد من جديد ليتم استكمال المباراة وتنتهي لصالح مصر بنتيجة 27-23 ليحرز االمنتخب لقب كأس أفريقيا ويتأهل لأولومبياد طوكيو 2020.