بعد الانهيار التاريخى للروبل .. «المركزي الروسي» يرفع الفائدة إلى 20%

رفع البنك المركزي الروسي اليوم الإثنين سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% من 9.5% لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم، بعد انهيار تاريخى للعملة الروسية مع بداية التعاملات، بحسب وكالة رويترز.

المركزي الروسى يأمر الشركات ببيع 80% من النقد الأجنبى

وقال البنك المركزي الروسى ووزارة المالية، إن الحكومة أمرت الشركات أيضا ببيع 80% من عائداتها من العملات الأجنبية.

وأعلن البنك المركزي الروسى سلسلة من الإجراءات أمس الأحد لدعم الأسواق المحلية، بينما يسارع لإدارة تداعيات اتساع نطاق العقوبات الغربية الصارمة التي جرى إقرارها في مطلع هذا الأسبوع ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وهوى الروبل الروسي إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار اليوم الإثنين بعد أن أعلنت دول غربية سلسلة من العقوبات القاسية في مطلع الأسبوع لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا وشمل ذلك عقوبات على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

الدولار يصعد 41.50% مقابل الروبل

وارتفع سعر الدولار مقابل الروبل بنسبة 41.50% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 119 روبل لكل دولار في المعاملات الآسيوية. وارتفع الدولار حتى الآن خلال هذا الشهر 53.77% أمام الروبل.

المركزي الروسي يعلن عن سلسلة من الإجراءات لدعم الأسواق المحلية

وأعلن البنك المركزي الروسي عن سلسلة من الإجراءات لدعم الأسواق المحلية في الوقت الذي سارع فيه لاحتواء تداعيات العقوبات التي ستمنع بعض البنوك من استخدام نظام سويفت المالي العالمي.

وقال البنك المركزي إنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية ويطلق مزادا لعملية إعادة شراء بلا حدود ويخفف القيود على المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى البنوك.

الروس يصطفون في طوابير طويلة أمام ماكينات الصرف الآلي

فى سياق متصل، اصطف الروس في طوابير طويلة أمام ماكينات الصرف الآلي أمس الأحد، قلقين من أن تؤدي العقوبات الغربية الجديدة بسبب غزو موسكو لأوكرانيا إلى نقص في السيولة وتعطيل المدفوعات.

ومن المتوقع أن تؤدي التحركات الرامية إلى عزل بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات العالمي سويفت وتجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي إلى ضربة اقتصادية شديدة، على الرغم من سعي السلطات والبنوك الروسية إلى تهدئة المخاوف.

وينتظر المواطنون الروس في طوابير طويلة وسط مخاوف من توقف البطاقات المصرفية عن العمل أو فرض البنوك لقيود على عمليات السحب النقدي.

وسعت البنوك الروسية أمس الأحد إلى تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الأموال وأنظمة الدفع عبر الإنترنت.