بعد الانتهاء من «تاج» ..تامر حسني يحيي حفلا غنائيا بتونس 15 يونيو

يحي النجم تامر حسني حفلا غنائيا كبيرا بتونس الشقيقة خلال الأيام القادمة ، تحديدا 15 يونيو الجاري ، ويقدم فيه أشهر أغنياته التي أحبها الجمهور العربي منه أبرزها ” يابنت الايه ” و” ياتاعبني ” و” حلو المكان” و” عيش بشوقك” وغيرها .

وانتهى تامر حسنى مؤخرا من تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد ” تاج” بمدينة الإنتاج وبعض شوارع القاهرة ومدينة أكتوبر، كما صور بعض المشاهد بمنطقة وسط البلد ودار القضاء العالى وكورنيش النيل بالمعادى، استعدادا لطرحه في السينمات المختلفة في موسم عيد الأضحى.

كما أحيا تامر مؤخرا حفل عقد قران ولي عهد الأردن الحسين وعروسه رجوة وشاركه الحفل راغب علامة، أحمد سعد ، وقدم تامر أغنيات عديدة في الحفل وتفاعل معه الجمهور الذي ملأ ستاد العاصمة الأردنية .