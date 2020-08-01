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بعد الانتشار الحاد لكورونا.. اليابان تعلن حالة الطوارئ بمنطقة أوكيناوا

ودعت السكان إلى التزام المنازل لمدة أسبوعين
منتصر محمود 1:29 ص, الأحد, 2 أغسطس 20 1:29 ص, الأحد, 2 أغسطس 20

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أعلنت السلطات اليابانية حالة الطوارئ فى منطقة أوكيناوا السياحية بجنوب البلاد بعد انتشار حاد لفيروس كورونا، ودعت السكان إلى التزام المنازل لمدة أسبوعين.

وقال حاكم المنطقة دينى تاماكى يوم الجمعة: “نشهد انتشارا كثيفا للعدوى ونعلن حالة الطوارئ” حتى 15 أغسطس، مضيفا أن المستشفيات امتلأت بسبب الارتفاع الحاد فى عدد الإصابات وطلب من السكان تجنب الخروج غير الضروري.

وتجدر الإشارة إلى أن التدابير المتخذة فى اليابان ليست ملزمة لكنها تحترم بشكل كبير من السكان.

وتم اكتشاف 71 إصابة جديدة الجمعة فى منطقة أوكيناوا، ليصبح المجموع 395 إصابة بما فيها 248 فى القواعد الأمريكية.

وهناك حوالى 20 ألف جندى من البحرية الأمريكية فى أوكيناوا، بالإضافة إلى آلاف القوات ولطالما كان وجودهم فى الجزيرة قضية حساسة.

يذكر أن اليابان سجلت حوالى 35200 إصابة وأكثر من ألف وفاة منذ اكتشاف الإصابة الأولى فى البلاد فى يناير الماضي، فيما ارتفع عدد الإصابات منذ إعلان رفع حالة الطوارئ فى البلاد فى مايو الماضي.

المصدر: فرانس برس

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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