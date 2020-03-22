بعد الاشتباه في حالتي «كورونا» ..عزل عمال مصر المحلة والنصر للغزل في منازلهم

أعلنت وزارة قطاع الأعمال بدء تطبيق عزل ذاتي في المنازل بالنسبة إلى عمال مصر المحلة والنصر للغزل بعد الاشتباه في حالتي إصابة بفيروس كورونا .

حالتان الاشتباه بـ «كورونا» في منطقتين بنطاق المحلة الكبرى

وقالت وزارة قطاع الأعمال في رسالة للصحفيين منذ قليل “نظرا لوجود حالتي اشتباه بفيروس كورونا في منطقتين بنطاق المحلة الكبرى، تم التوجيه فورا بمنح العاملين في شركتى مصر والنصر للغزل والنسيج بالمحلة إجازة من غدا الإثنين وحتى 31 مارس الجاري، مع التزامهم بالعزل الذاتي في منازلهم”.

عدد العمالة بالشركتين يصل لقرابة الـ18 ألف عامل

وشركة مصر المحلة هي أكبر شركة للغزل والنسيح وتأسست عام 1927 ويقدر عدد عمالها بحوالي 15 ألف وتقترب عدد عمال النصر من حوالي 3 ألاف عامل ويتبعان الشركة القابضة للغزل والنسيج التى تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام.

وأعلنت وزارة الصحة منذ قليل وجود 33 إصابه بفيروس كورونا و4 حالات وفيات جدية ليرتفع إجمالي اعداد المصابين إلى 327 والوفيات إلى 14 بينما 54 حالة تماثلت للشفاء و74 حالة تحولت نتائجها من إيجابي لسلبي .

وتسعى لمصر للسيطرة على انتشار الفيروس عبر منح اجازات للعاملين بالجهاز الاداري للدولة وغلق المحلات والكافيهات ليلا بجانب انتشار عناصر من القوات المسلحة لتعقيم الشوارع والميادين. الصحة: تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 4 حالات



