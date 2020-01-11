بعد الاستحواذ على كريم.. أوبر للكباتن : لن نفرض قيودا على تسعير خدمة النقل الذكي

أرسلت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي أمس الجمعة رسالة إلى كباتنها بعد إتمام صفقة استحواذ الشركة الأمريكية رسميا على منافستها الإماراتية كريم منذ أيام فى صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار .

وقالت الشركة فى رسالة نصية للكباتن حصلت “المال” على نسخة منها وتحمل عنوان ” أوبر وكريم يوحدان جهودهما ” : نحن سعداء بأن نشهد انطلاق فصل جديد لكل من أوبر وكريم، ونتطلع قدماً لرؤية كلا الشركتين تنطلقان نحو تسريع وتحسين مستقبل التنقل في هذا الجزء الشيق من العالم. وستعمل أوبر وكريم جنباً إلى جنب للإستفادة من بناء نقاط القوة لدى كليهما، وذلك لإفادة السائقين، والركاب، والمدن التي نخدمها عبر منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأضافت: “نحن نؤمن بقوة أن هذا الإستحواذ سوف يوفر فرصاً أكبر للتوسع، وزيادة تنوع وامكانية الاعتماد على الخدمات التي نقدمها عبر تطبيقاتنا الإلكترونية، إلى جانب التعهد بتأدية عدد من الالتزامات في عدة دول عبر منطقة الشرق الأوسط، كي نضمن استمرارية تقديم المزيد من خدمات النقل بأسعار في متناول اليد وبجودة عالية، وقيادة الابتكار في قطاع النقل التشاركي، وترويج المنافسة الصحية في سوق شديد الديناميكية وسريع التطور”.

وتعهدت الشركة فى مصر بعدة التزامات هي الابتكار وجودة لخدمات والتواجد المحلي والفصل بين العلامات التجارية وإتاحة البيانات وعدم اشتراط الحصرية على الشركاء وقيود على التسعير.

وأشارت إلى أن النسخة الكاملة من الالتزامات التى تعهدنا بها إلى الجهاز المصري لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية متوفرة على موقعين مخصصين لهذا الغرض

وأضافت أن الفصل الجديد من أوبر وكريم هو شهادة للنجاح الذي حققه كلا التطبيقين في مصر والمنطقة.

وتابعت: “تعد هذه الصفقة خطوةً هامةً لمنطقة الشرق الأوسط، حيث ستتحد الشركتان لتحقيق التكامل بينهما كي يقوموا بخدمة المنطقة بشكل أفضل، ولضمان توفير تجربة محلية متميزة”.