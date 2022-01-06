بعد الاستحواذ على سفينة «TEU Mexico».. «البحر المتوسط» ​​للشحن على قمة شركات الملاحة

أكدت تقرير صادر عن مؤسسة الشحن البحرية الدولية (Alphaliner) “منظمة بحثية في النقل البحري”، تفوق شركة البحر المتوسط ​​للشحن (MSC) على مجموعة Maersk الدنماركية، لتتحتل المرتبة الأولى كشركة نقل للحاويات على مستوى العالم، وذلك من حيث سعة الحاويات المكافئة “TEU”.

وأكد التقرير أن مجموعة MSC تفوقت على خط ميرسك خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وذلك بعد الاستحواذ على سفينة TEU Mexico بطاقة تصل إلى 4992 حاوية مكافئة، والتي كانت حتى وقت قريب مستأجرة لشركة Maersk، ليتم تغيير المركز الأول بعد أكثر من 25 عامًا.

وفقًا لبيانات Alphaliner، فان سعة حاوية MSC الإجمالية 4.284.728 حاوية حاوية مكافئة، بينما تمتلك مجموعة الميرسك حاليا تتبع 4،282،840 حاوية مكافئة، كما أنه من المتوقع أن تزيد الفجوة خلال العام الجاري 2022.

كما توقع التقرير أن تظل فجوة السعة بين مجموعة MSC و Maersk Group ضيقة، بحيث يمكن لتقلبات الأسطول اليومية من التأجير أن تتحرك Maersk Group للأمام مرة أخرى لفترات قصيرة من الوقت ومع ذلك، إلا أنه لا يزال من المتوقع أن تصبح MSC رقم واحد عالميا طوال النصف الأول من عام 2022، خاصة مع خطتها في تسليم العديد من سفن الحاويات الكبيرة الجديدة نسبيا.

وذكر التقرير أن الشركتن تشكلان أكبر تحالف حاويات في العالم والمعروف بتحالف 2M في سوق نقل الحاويات، وذلك بإجمالي 34% من السعة العالمية للحاويات ومع ذلك، من المتوقع أن تزداد الحصة السوقية لشركة MSC في الأشهر المقبلة، عندما تتلقى الشركة السويسرية / الإيطالية طلبيات السفن الخاصة بها.

كان قد قرر تحالف 2M والمكون من خط ميرسك الدنماركي وخط MSC السويسري تقليل عدد من خدمات الخاصة بموانئ شمال أوروبا إلى آسيا والتي من ضمنها الموانئ المصرية، والتي تحمل مسمى “AE1 / Shogun وAE55 / Griffin وتربط ما بين منطقة أقصى شرق آسيا – شمال أوروبا، وذلك اعتبارا من 30 ديسمبر الماضي، وذلك حسب بيان صادر عن التحالف خلال ديسمبر الماضي.

وذكر التحالف أنه من المقرر أن يعمل على توحيد خدمات ميناءي فيليكسستو وروتردام ، وذلك نتيجة لوقت الانتظار الاستثنائي والازدحام الذي يواجهه شمال أوروبا”.

وأوضح خط ميرسك، “أننا ندرك أن هذا يساوي عدد أقل من الخدمات إلى شمال أوروبا، ونعتقد أن هذا هو أفضل مسار للتخفيف من الاضطراب الكامل عبر الشبكة بين آسيا وأوروبا”.

وأكد التحالف أن الإجراء الأول سيكون توحيد خدمة ميناء AE1 / Shogun Felixstowe مع AE55 / Griffin، والانتقال إلى إقامة الميناء على الخدمة الأخيرة لاستيعاب وحدات التخزين من خدمة AE1 / Shogun السابقة.

بينما الإجراء الثاني سيتركز في تحويل خدمة ميناء روتردام من AE55 إلى AE1 لاستهداف تناوب أصغر على كلتا الخدمتين بهدف تحسين أوقات العبور.