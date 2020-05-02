بعد الاستئناف.. مواعيد عمل وحدات المرور لتجديد تراخيص السيارات

تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً الأسبوع الحالي فقط.

قررت وزارة الداخلية، مواعيد العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، لتجديد رخص تسيير جميع أنواع السيارات، لتبدأ غدًا الأحد حتى الخميس الموافق 7 الجاري، من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.

وتستأنف وزارة الداخلية العمل في تجديد تراخيص السيارات، غدًا الأحد، بعد توقفها بوحدات المرور ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الداخلية، أن تلك المواعيد للأسبوع الحالي فقط.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان لاحقاً، عن مواعيد فتح تقديم باقي الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.

وأهابت الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية، والاحترازية، وضرورة ارتداء “الكمامة” كشرط أساسي للتردد على وحدات المرور.

كانت وحدات تراخيص المرور، بدأت الأحد الماضي، في استقبال المواطنين الراغبين في ترخيص السيارات لأول مرة.

وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات، أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.