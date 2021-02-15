بعد «الاختيار» و«الممر».. برومو «السرب» تفاعل واسع واستمرار لنجاح الأعمال الوطنية

حقق برومو الفيلم السينمائي الجديد السرب اهتماما كبيرا وتفاعل واسع بعد اهتمام مماثل قبل عام مع مسلسل الاختيار وفيلم الممر .

وتناول برومو السرب في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر من خلالها أمرا بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا.

وظهر في البرومو، الفنان أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم “السرب” يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ، ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل واخراج احمد نادر جلال وانتاج سنيرجي لتامر مرسي.

نادر عدلي : حادثة ليبيا التي يرصدها الفيلم يعرفها هذا الجيل خاصة الشباب ويعبر عن المرحلة الحالية

يقول الناقد الفني نادر عدلي للمال إنه أحد أسباب تصدر فيلم السرب الجديد للتريند خلال الساعات الماضية ، لأن الجمهور أصبح مقبلا بصورة كبيرة على نوعية تلك الأفلام والأعمال الفنية الحربية.

وأوضح أنه تم الاستفادة من التطور التكنولوجي والإخراج السينمائي والإنتاج المتميز بالتأكيد يترك أثرا ونتيجة رائعة في هذه الأفلام وظهر ذلك في فيلم الممر سابقا الذي قدمه الفنان أحمد عز .

ويشير عدلي أيضا إلى أن برومو السرب تصدر التريند لأن الحادثة التي يسردها ووقعت منذ عامين تقريبا في مدينة درنة بليبيا تعتبر معاصرة جدا للجيل الموجود حاليا من المصريين خاصة الشباب لذلك حينما يرونها في عمل سينمائي كبير سيكون أمرا جيدا .

ولفت إلى أننا نحتاج لهذا النوع من الأعمال الفنية بصورة مكثفة لاننا نعيش حالة حرب دائمة خلال السنين الأخيرة من جميع الاطراف سواء الشمال او الجنوب.

وقال إن هناك اهتماما كبيرا بتقديم هذه الأفلام لأنها تعبر عن حالة الدولة في هذا الزمن والعصر والتوقيت الحالي ، فهي متميزة في تاريخنا أانها تعبر عن المرحلة والفترة الزمنية التي نعيشها .

محمود قاسم : في كل مرحلة زمنية يقدم افلاما سينمائية ترصد الانجازات الوطنية الهامة

بدوره، قال الناقد محمود قاسم على تصدر برومو فيلم السرب التريند، إنه في كل مرحلة سياسية بمصر يكون هناك محاولات لتقديم أفلام سينمائية تكون لسان حال هذه المرحلة ، وفي فترة 30 يونيو بدأت مرحلة التكوين الوطني وكانت هناك إنجازات ومواقف معينة تساندها الدولة بأفلام وأعمال فنية .

وأضاف أنه العام الماضي قدم مسلسل الاختيار وكان بداية فقط وفيلم الممر أيضا كان يحكي مرحلة معينة ، لكن أصبحنا نقدم تحية للإنجازات الوطنية التي تتم في الزمن او الفترة السياسية الحالية التي نعيشها .

وأوضح أنه أيام الرئيس جمال عبد الناصر قدمت أفلام هامة مثل رد قلبي وفي بيتنا رجل والله معنا وكانت تحمل طابعا سياسيا ، وهي الأفلام الوطنية وتتميز بأن الجموع الوطنية تتحول حالة الإحباط بداخلها من أمور معينة لشعور بالزهو والفخر بأن هناك من ينجز أحلامها.

وأضاف: “لذلك فالمواطنون الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة يشعرون أن الدولة تقوم لما فيه الخير لهم وللوطن وأنها تقوم بمشاريع متماسكة ومترابطة مع بعضها وذلك يمثل نوعا جديدا للأفلام الوطنية”.

قال أحمد نادر جلال، مخرج فيلم السرب، إن التصوير لم ينته بعد في فيلم السرب، ومن المتوقع أن ينتهي العمل منه بعد شهر رمضان أو في العيد نظرًا لكبر العمل، مضيفًا أنه قد لا يستطيع حسم الموعد بدقة، غير أنه مؤكد أن مدة الفيلم يكون ساعتين و10 دقائق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العمل يتم تصوير أجزاء منه في دولتين عربية وأخرى أوروبية.

