بعد “الإفلاس”.. جولدز جيم تتيح تطبيقها للتمارين الرياضية مجانا لغير الأعضاء

في 5 مايو الماضي أصبحت سلسلة جولدز جيم الشهيرة للصالات الرياضية أحدث الأسماء المنضمة إلى ضحايا كورونا بعد تقدمها بطلب حماية من الإفلاس، واليوم تتجه الشركة إلى أساليب جديدة لتنويع إيراداتها المتضررة بفعل إجراءات الإغلاق.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنها ستتيح تطبيقها GOLD’S AMP بالمجان لغير الأعضاء في الولايات المتحدة وكندا، حتى 31 مايو الجاري.

وتطبيق GOLD’S AMP هو أول تطبيق من نوعه يوفر مدربا شخصيا رقميا لمعتادي التردد على صالات الألعاب الرياصية.

وكانت الشركة قد أطلقت التطبيق لأول مرة عام 2017، ولكن استخدامه كان مقصورا على المشتركين.

وقالت الشركة إنه عقب انتهاء فترة العرض المجانية، سيتسنى للجميع الاستفادة من مميزات التطبيق مقابل 13 دولار شهريا.

وكانت الشركة قد تقدمت بطلب لحمايتها من الإفلاس في أمريكا، عقب تضرر إيراداتها بشدة نتيجة إجراءات الإغلاق التي صاحبت تدابير الوقاية من كورونا.

وتعني الخطوة إن الشركة ستضر لإغلاق نحو 30 صالة رياضية مملوكة لها بشكل دائم.

وتعمل 700 صالة رياضية حول العالم تحت العلامة التجارية ” جولدز جيم “، لكن الشركة لا تملك سوى 10% منها بينما الأغلبية العظمى تعمل بنظام الامتياز “فرانشايز”.

وحسب “بي بي سي” قال آدم زايتسيف الرئيس التنفيذي للشركة إن الإغلاق تسبب في تعطيل كامل وكلي لكل أنشطة الشركة، “لذلك كنا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتمكيننا من العودة إلى المسار الصحيح”.

وطمأن زايتسيف العملاء والموظفين بأن الشركة تخطط للخروج من الحماية من الإفلاس بحلول شهر أغسطس إن لم يكن قبل ذلك.

وبموجب الفصل 11 من قانون الحماية من الإفلاس سيتسنى للشركة الاستمرار في إدارة خطتها للبقاء في النشاط.

وكان جو جولد مؤسس جولدز جيم الراحل قد افتتح أول صالة ألعاب رياضية للسلسلة في كاليفورنيا عام 1965.

ونالت “جولدز جيم” شهرة عالمية كبيرة بعد ظهورها في فيلم Pumping Iron عام 1977 من بطولة أرنولد شوارزنيجر.