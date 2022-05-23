بعد اكتمال اندماجه مع «الخليجي».. «الريان القطرى» ينهي دمج العمليات المصرفية

أعلن مصرف الريان القطري اليوم الإثنين الانتهاء من إجراءات دمج العمليات بنجاح بينه وبين بنك الخليجي بعد إكمال عملية الاندماج القانونية في الأول من ديسمبر الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وقال مصرف الريان في بيان للبورصة القطرية: “تم بدءا من اليوم تجميع كل العمليات المصرفية ضمن منصة واحدة، كما استلم العملاء أرقام حساباتهم الجديدة، وبطاقات ائتمان وخصم ممهورة بشعار مصرف الريان”.

وفي يونيو الماضي، وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على اندماج مصرف الريان وبنك الخليجي.

مسؤول: الخطوة ستساعد البنك على “إضفاء المرونة على أعمالنا”

وقال فهد بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان إن هذه الخطوة ستساعد البنك على “إضفاء المرونة على أعمالنا، وتحسين الكفاءة، وتعزيز منتجاتنا وخدماتنا لعملائنا”.

وقال: “استطعنا خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر إتمام إجراءات دمج العمليات”.

تراجع أرباح الريان بنسبة 21% في 2021

وتراجعت الأرباح الصافية لمصرف الريان (شركة مساهمة عامة قطرية)، في العام 2021 بنسبة 21% لتبلغ 1.718 مليار ريال، انخفاضًا من 2.175 مليار ريال في العام 2020.

وأوصى مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه، ووفق بيان صادر عن البنك، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 17% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.17 ريال لكل سهم.

كانت أرباح “الريان” ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى من 2021، بنسبة 3.01% إلى 1.71 مليار ريال، مقابل 1.66 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2020.

ويعزى التراجع المسجل في أرباح مصرف الريان إلى انخفاض صافي إيرادات أنشطة التمويل بنحو 0.11% إلى 4.6 مليار ريال، وقفز صافي خسائر تدني قيمة موجودات تمويل سنويًا بـ204.71% عند 910.34 مليون ريال، كما ارتفعت خسائر تدني قيمة استثمارات 224.30% مسجلة 188.84 مليون ريال.

الاندماج يهدف إلى إنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة في قطر والشرق الأوسط

يشار إلى أنه فى مطلع العام الماضى، أعلن مصرف الريان وبنك الخليج التجاري عن إبرام اتفاقية اندماج بينهما، بهدف إنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر والشرق الأوسط بأصول تزيد عن 172 مليار ريال قطري (47 ​​مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2020.

ووفق بيان صادر عن الكيانين، فبعد الاندماج، سيتم احتواء أنشطة الخليجي في نشاط الريان، وسيكون الريان هو الكيان القانوني المتبقي، والذي سيستمر في العمل وفقًا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، كما سيتم حل الخليجي وتصبح جميع أصوله والتزاماته جزءًا من الريان بحكم القانون اعتبارًا من إتمام الاندماج.

ويصدر الريان 0.50 سهم الريان مقابل كل سهم في الخليجي، بما يعادل ما مجموعة 1,800 مليون سهم جديد يتم إصدارها لمساهمي الخليجي.