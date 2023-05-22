بعد اكتشاف حالة لجنون البقر.. تشديد عمليات التفتيش على اللحوم الأمريكية فى كوريا

قالت وزارة الزراعة الكورية إن السلطات بدأت اليوم الإثنين تشديد إجراءات الحجر الصحي على واردات لحوم الأبقار الأمريكية بعد اكتشاف حالة لمرض جنون البقر، بحسب وكالة يونهاب.

وأوضحت الوزارة أنها زادت عمليات فحص العينات التي أجريت على لحوم الأبقار الأمريكية من 3% إلى 10%، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن حالة شاذة لمرض جنون البقر في بقرة بمصنع للحوم الأبقار في ولاية كارولينا الجنوبية الأسبوع الماضي.

كان هذا هو الاكتشاف السابع عن مرض جنون البقر في الولايات المتحدة منذ عام 2003، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأجنبية.

وطلبت الحكومة الكورية الجنوبية معلومات إضافية بشأن الحالة من الولايات المتحدة للتوصل إلى مزيد من إجراءات الحجر الصحي اللازمة بالتشاور مع السلطات والخبراء المعنيين.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن البقرة لم تدخل قنوات الذبح مطلقا ولا تتوقع أي آثار تجارية نتيجة لذلك.

كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للحوم الأبقار إلى كوريا الجنوبية في العام الماضي، حيث شكلت لحوم الأبقار الأمريكية 54.1% من إجمالي واردات كوريا الجنوبية من لحوم الأبقار البالغة 474,511 طن.

وسجل حجم واردات لحوم الأبقار الأمريكية وحصتها السوقية أعلى المستويات منذ أن فتحت كوريا الجنوبية سوقها أمام لحوم الأبقار الأمريكية في عام 2008.