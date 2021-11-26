بعد اكتسابها شهرة واسعة .. «بازار المحافظة» و«سوق الأسماك» يشهدان توافد أعداد كبيرة من مواطني بورسعيد وزائريها (صور)

أشاد عدد كبير من زائري سوق الأسماك وبازار بورسعيد بما لمسوه من طفرة في مستوى الخدمات، وتوافر لكافة أنواع المنتجات الغذائية والأسماك، وتصميم الأسواق الذي يوفر النظام وعدم التكدس، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضارى.

وقالو إن محافظة بورسعيد أصبحت تشهد كبرى المشروعات التنموية في عدد من المجالات خلال فترة وجيزة، معربين عن فخرهم بما يحدث على أرض الباسلة من خطة للتنمية الشاملة والتى تعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة بين محافظات مصر، وتساهم في تحقيق أعلى مستوى من السياحة للمحافظة.