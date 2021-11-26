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بعد اكتسابها شهرة واسعة .. «بازار المحافظة» و«سوق الأسماك» يشهدان توافد أعداد كبيرة من مواطني بورسعيد وزائريها (صور)

وتسهم في تحقيق أعلى مستوى من السياحة للمحافظة
أحمد إسماعيل 9:45 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 9:45 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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أشاد عدد كبير من زائري سوق الأسماك وبازار بورسعيد بما لمسوه من طفرة في مستوى الخدمات، وتوافر لكافة أنواع المنتجات الغذائية والأسماك، وتصميم الأسواق الذي يوفر النظام وعدم التكدس، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضارى.

وقالو إن محافظة بورسعيد أصبحت تشهد كبرى المشروعات التنموية في عدد من المجالات خلال فترة وجيزة، معربين عن فخرهم بما يحدث على أرض الباسلة من خطة للتنمية الشاملة والتى تعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة بين محافظات مصر، وتساهم في تحقيق أعلى مستوى من السياحة للمحافظة.

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وكان سوق الأسماك الجديد وبازار بورسعيد بحى العرب، قد شهدا، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة، وتوافد كبير من الزائرين بالمحافظات الأخرى، حيث تتكرر زيارات المواطنين للأسواق الحضارية ببورسعيد، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية، بعد أن اكتسبت الأسواق المقامة حديثا ببورسعيد شهرة واسعة في جميع المحافظات.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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