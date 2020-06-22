بعد اقتصار موسم الحج على المقيمين بالمملكة.. الغمري : خسائر شركات السياحة لا تعد ولا تحصى

1200 شركة شاركت في الموسم العام الماضي لخدمة 36 ألف حاج

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن قصر أداء فريضة الحج للعام الجاري 1441هـ/ 2020م، على أعداد محدودة جدا من الراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات داخل المملكة، ضمن إجراءاتها الإحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن موسم الحج انتهي رسميًا بعد قرار المملكة المذكور إعلاه، مشيرا إلى أن خسائر شركات السياحة منذ بدء جائحة كورونا لا تعد ولا تحصي قائلاً” ربنا يكون في عون أصحاب الشركات”.

وأضاف الغمري في تصريحات لـ”المال”، أنه من الصعب تقدير حجم خسائر شركات السياحة خلال الفترة الراهنة، مرجعا ذلك إلي أن أغلب الشركات لا تقتصر أنشطتها فقط علي الحج والعمرة، ولكن تعمل في النقل السياحي والسياحة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلي حجوزات الطيران وغيرها من الخدمات والتي توقفت بسبب كورونا.

ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة إلي أن 1200 شركة سياحة شاركت في تنظيم الموسم خلال العام الماضي، قدمت خدماتها لنحو 36 ألف حاج وهي الحصة المخصصة للحج السياحي.

ونوه الغمري بأن 90% من شركات السياحة تقوم مع نهاية كل موسم حج بسداد مبلغ للفنادق في المملكة العربية السعودية كعربون للموسم الجديد، وذلك بهدف الحفاظ على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الفنادق التي تم التعاقد معها قامت بالاحتفاظ بالعربون للموسم المقبل، على أن تستخدمه شركات السياحة في موسم الحج أو العمرة المقبلين.

يشار إلى أن حصة مصر من تأشيرات الحج تبلغ نحو 78 ألف تأشيرة، تستحوذ حصة السياحة منها علي نحو 36 ألف تأشيرة.

وتراوحت أسعار البرامج وفقًا لموسم الحج خلال العام الماضي ما بين 125 ألف جنيه لبرنامج الخمس نجوم بدون تذكرة الطيران حتي 55 ألف جنيه للبرنامج البري.