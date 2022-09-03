بعد افتتاح فرع دمياط ... المصرية تكافل تدرس التوسع فى أسوان

وضعت شركة المصرية للتأمين التكافلى –ممتلكات ومسئوليات- محافظة أسوان نصب أعينها فى خطة التوسع الجغرافى بعد افتتاحها فرعها الثانى عشر فى دمياط مطلع الشهر الجارى، كشف حسام علما العضو المنتدب للشركة أن شركته اختارت مدينة دمياط الجديدة بهدف خدمة منطقة شرق الدلتا.

دمياط منطقة تجارية واعدة

وأضاف علما أن محافظة دمياط تتميز بأنها منطقة تجارية واعدة فبها مدينة الأثاث بجانب ميناء كبير وحيوى فضلا عن المنطقة الصناعية وغيرها من المشروعات التى تحتاج إلى تغطيات تأمينية متنوعة مثل تأمين الحريق والبحرى والسيارات والحوادث وغيرها.

وكشف عن تكليف عادل علام مدير فرع بورسعيد مشرفا على فرع دمياط وتضم الشركة حاليا إلى جانب المقر الرئيسى فى منطقة “المهندسين” حوالى 11 فرعا تتمثل فى فروع (مدينة نصر – التجمع الخامس – مصر الجديدة – الإسكندرية – أسيوط – بورسعيد – الدقى – المنصورة – طنطا – سوهاج – الغردقة)، وبافتتاح فرع دمياط يكون لدى الشركة 12 فرعا جغرافيا.

وقد حضر الافتتاح عبد الوهاب عبد المنعم رئيس القطاع المالى والاستثمار ومحمد أنس رئيس قطاع الشئون الفنية ورضا حافظ مدير عام السيارات وكذلك فوزى الراوى مدير عام الفروع والعديد من قيادات الشركة والعاملين بها بجانب د جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة وكذلك د محمد جودة رئيس قسم التأمين بالكلية وكذلك الوسطاء العاملين بتلك المنطقة والعملاء.

صلاحيات واسعة للعاملين بفروع المصرية تكافل

ولفت علما أن تم تدريب العاملين فى فرع دمياط من خلال فرع بورسعيد وأشار إلى أن هناك صلاحيات واسعة للفروع فى الإصدار.

ويضم هيكل المساهمين بالشركة بنك فيصل الإسلامى بحصة 32.75%، والمصرف العربي الدولي 9.5%، ومجموعة الخليج للتأمين 8.75%، فضلًا عن بنك ميدبنك 8.25%، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» بحصة 8.25%، وشركة كامكو 8.25%، وبنك البركة – مصر بحصة 8.25%، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 8%، وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 8%.