بعد افتتاحه اليوم.. تعرف على رسوم دخول المتحف اليوناني بالإسكندرية

بالتزامن مع افتتاح تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن أسعار دخول وزيارة المتحف الجديدة بعد أن تم اغلاقه لمدة تصل الى 18 عاما.

وحسب مصادر مطلعة لـ” المال” فان سعر زيارة المتحف بالنسبة للزائر ( مصري – عربي ) 40 جنيها، أما بالنسبة للطلاب (مصرى -عربي) فتصل الى 20 جنيها.

وفي حالة دخول السائح الأجنبي، فتصل سعر التذكرة إلى 300 جنيه، وطالب سائح 150 جنيهًا.

كما يكون الدفع عن طريق بطاقات الدفع الالكترونية، وكذا أكدت التعليمات الجديدة أن استخدام كاميرات المحمول مجانا.

ويعمل المتحف اليوناني الروماني، طوال الاسبوع من 9 ص إلي 5 مساءا، ويقع في 5 شارع المتحف الروماني، محطه الرمل متفرع من شارع فؤاد.

وبدأ بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، زيارة إلى محافظة الإسكندرية لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات، استهلها بافتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم، وتطوير المنطقة المحيطة، ويرافقه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وسفيري اليونان وقبرص لدى مصر، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، وعدد من سفراء وقناصل الدول في القاهرة والإسكندرية ومسئولي المتاحف الإيطالية البارزة.

وتضمنت قاعة الإسكندر الأكبر، وقاعة كيلوباترا ومارك انطونيوس، وقاعة أباطرة القرن الذهبي، وقاعة الفلاسفة، وقاعة النشاط الصناعي والتجاري في العصر الروماني، وفاترينات العُملات وتماثيل الفن السكندري، والتوابيت الرخامية، وزار المكتبة التي تحتوي على أقدم المخطوطات عن الحضارة المصرية، وتفقد قاعة المؤسسين الإيطاليين للمتحف.