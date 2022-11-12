بعد «اعمل إيه».. عبير منير تجسد شخصية حماة محمد رجب في مسلسل «الونش»

تشارك الفنانة عبير منير في بطولة مسلسل “الونش” للنجم محمد رجب الذي يتم تصويره حاليا وسيعرضه خلال فترة قصيرة على القنوات التليفزيونية المختلفة، وتجسد عبير منير شخصية حماة محمد رجب بالمسلسل وتجمعها به كثير من المواقف في أحداث المسلسل المختلفة.

يذكر أيضا أن مسلسل الونش يشارك فيه بطولته كوكبة من الفنانين بجانب محمد رجب منهم، ميرهان حسين ومنة فضالي ودانا حلبي وتقوم بدور ابنة عبير منير، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي، محسن منصور، المسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وشاركت عبير منير مؤخراً في مسلسل “طير بينا يا قلبى” للنجمة ريم مصطفى والذى تم عرضه على قناة ON، والعمل شارك في بطولته بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، تأليف باسم علي الخطيب – إسلام شتا – أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.