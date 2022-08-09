بعد اعتماد مشاركتهما في الأبطال.. الزمالك يواجه بطل تشاد والأهلي يتعرف على منافسه المحتمل

أعلن اتحاد الكرة اعتماد مشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي في الموسم المقبل 2022/2023.

وأوضح اتحاد الكرة، خلال بيان رسمي، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه استقبل خطابًا رسميًا من الكاف يُفيد باعتماد قرار اتحاد الكرة بشأن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

كما أقر الكاف خلال خطابه المرسل اليوم الثلاثاء إلى اتحاد الكرة، أن قرار ترتيب فرق الدوري في حالة عدم نهاية المسابقة يعد شأنا داخليا للجبلاية.

وبعد سحب القرعة يلعب الأهلي في دور الـ32 ضد الفائز من الجيش الوطني الرواندي واتحاد المنستير التونسي في المباراة التي تجمع الفريقين في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

بينما يلعب الزمالك في الدور التمهيدي الأول ضد إيلكت سبورت التشادي.

وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 إلى 11 سبتمبر المقبل، أما مباريات الإياب فستقام من 16 إلى 18 من الشهر ذاته، ومباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، أما الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

وعلى صعيد الكونفدرالية، يلعب بيراميدز في دور الـ 32 مع الفائز من مواجهة هلال الساحل السوداني وجيتا جولد التنزاني في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الدور التمهيدي الأول.

ويلعب بيراميدز مباراة الإياب على ملعبه، بينما ستقام مباراة الذهاب على ملعب الفائز من المواجهة الأخرى.

وتُلعب مباريات دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية في الثاني من نوفمبر، أما الإياب فسيكون في التاسع من الشهر ذاته.