بعد اعتمادها من وزير الإسكان .. ننشر حركة تنقلات معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة

اعتمد، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حركة تنقلات معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، والمعروفة باسم “حركة المعاونين”، والتي خلت من وجود ترقيات في عدد من الأجهزة.

وشملت الحركة، التي اعتمدها الوزير، ووزعت على أجهزة المدن الجديدة، التي شملها القرار، صباح أمس الأحد، عدد 24 مهندسا.

“المال” حصلت على صورة ضوئية، من حركة تنقلات معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، والتي شملت أجهزة:

” بدر- الفشن –المنصورة الجديدة – حدائق العاصمة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أسوان الجديدة – 15 مايو – 6 أكتوبر الجديدة – العبور – الصالحية الجديدة – رشيد – برج العرب – غرب قنا – توشكى – العلمين”.

وجاء نص القرار:

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979م في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 208 بتشكيل مجلس الوزراء وتعديلات، وعلى لائحة نظام العاملين بالهيئة وأجهزتها الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 1990 وتعديلاتها وفي ضوء ظروف العمل ومتطلباته.

المادة الأولى:

يكلف كل من المذكورين بعد، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالقيام بالعمل الموضح قرين اسمه وذلك لمدة عام وهم:

المهندس عصام إبراهيم محمد محمد، من جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة ومكلف بمأمورية عمل بجهاز مدينة رشيد الجديدة، للعمل معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة.

المهندس ماهر محمد الشحات، من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.

المهندس أحمد حسن أحمد عبد الحليم، جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة ، للعمل معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة.

المهندس عبد الرحمن عطا الله زكي، جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، للعمل معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة غرب قنا.

المهندس مايكل صبحي فهيم عطا الله، من جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، للعمل معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة.

المهندس مصطفى مجدي عبد الحفيظ، من جهاز تنمية مدينة توشكى الجديدة، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة توشكى الجديدة.

المهندس محمد حسن محمد حسن عبد الغني، من جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

المهندس أحمد محمد هاشم عياش، من جهاز تنمية مدينة توشكى الجديدة، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة.

المهندس محمد هشام أحمد طه، من جهاز تنمية مدينة أسوان الجديد، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة توشكى الجديدة.

المهندس محمد بليغ شكري دردير، من جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ومكلف بمأمورية عمل بجهاز حدائق العاصمة، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة.

المهندس مينا رأفت شاكر عوض، من جهاز تنمية مدينة 15 مايو، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو.

المهندس سعد عبد السلام ياسين، من جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، للعمل كمعاون لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

المهندس أحمد حسن مختار أحمد، من جهاز تنمية مدينة بدر، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

المهندس محمد عبد الحكيم عامر، من جهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة.

المهندسة أماني محمد حلمي الشافعي، من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.

المهندس محمد سعيد محمد النمر، من جهاز تنمية مدينة الشروق ومكلف بمأمورية عمل بجهاز حدائق العاصمة، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة.

المهندسة نورهان سعيد مصطفى، من جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

المهندس مصطفى سيد أحمد محمد، من جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

المهندس رامي ادوارد ظريف إبراهيم، من جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة.

المهندس أحمد محمد إمام تمام، من جهاز تنمية مدينة 15 مايو، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو.

المهندس صابر زتون حامد حواس، من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.

المهندس أحمد حسين ثابت مرسي، من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

المهندس أحمد ربيع أحمد عبد الموجود، من جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

المهندس محمد أحمد أمين عبد الحميد، من جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، للعمل كمعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة.

المادة الثانية:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وحمل، القرار توقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس وليد عباس عبد القوي المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.