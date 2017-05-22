بعد اعتقال 30 شابًّا في أسبوع هل يتحول فيسبوك إلى كمين للمعارضين؟

إيمان عوف
ومن محافظة المنيا محمد سيد فؤاد التحريض ضد النظام على مواقع التواصل وإثارة الرأى العام وإهانة الرئيس، وأحمد فتحي مدينة المنيا التهمة التحريض ضد النظام على مواقع التواصل وإثارة الرأى العام وإهانة الرئيس. ومحافظة الشرقية جمال عبد الحكيم تم إلقاء القبض عليه فجر الجمعة 12 مايو، وقرّرت النيابة حبسه 15 يومًا، وجلسة تجديد حبسه 24 مايو التهمة الترويج بالقول والكتابة لقلب نظام الحكم وتأليب المؤسسات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية، وأندرو ناصف تم القبض عليه عقب يومين من اعتقال جمال عبد الحكيم وضمّه لقضيته واتهامه بالترويج بالقول والكتابة لقلب نظام الحكم وتأليب المؤسسات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية. ومحافظة السويس، محمد وليد قُبض عليه فجر 16 مايو وصدَر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 500 جنيه صباح 18 مايو، والتهمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى من شأنها توجيه شائعات مغلوطة ضد مؤسسات الدولة، وعصام المهدي تم القبض عليه من منزله فجرًا يوم 14 مايو، وأصدرت 5 أحزاب وشخصيات عامة بيانًا يندد بالقبض عليه واقتحام منزله وصدر قرار بـ(حبس 15 يومًا بتهمة الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي. ومحافظة الأقصر أدهم أحمد وصدر في حقه قرار بالحبس 15 يومًا على ذمة اتهامه بنفس الاتهامات، وبينها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومحافظة بورسعيد د. أحمد حفني عضو حزب الدستور في بورسعيد وعضو حملة الفريق الرئاسي، وتم القبض عليه بسبب نشاطه في الحملة وصدر في حقه قرار بالحبس 15 يومًا بتهمة الانتماء لجماعة محظورة والترويج لقلب نظام الحكم على فيسبوك. ومحافظة الفيوم عبد الناصر أبو راتب نقيب الفلاحين بالفيوم.. والشاعر شحاتة إبراهيم عضو اتحاد الكُتَّاب المصري، وتم القبض عليهما بسبب تدويناتهما على فيسبوك، وأصدر أكثر من 80 من الأدباء والشعراء والفنانين والمثقفين بيانًا ضد القبض عليهما وملاحقتهما. ومحافظة بني سويف وليد محمد عبد المنعم عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا في اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للعنف. ومحافظة الإسكندرية: نائل حسن- إسلام الحضري- الشاذي حسين- أحمد إبراهيم (الاتهامات إهانة الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي والدعوة لقلب نظام الحكم)، بجانب مداهمة منازل خمسة شباب، أمس، واعتقال باسم جاير. ومن محافظة القاهرة: سيد كابو وكريم باتشان: أُلقي القبض عليهما بوسط القاهرة، وتم إحالتهما لنيابة الخانكة والتي أصدرت قرارًا بحبسهما 15 يومًا بتهمة (الترويج للعنف على موقع فيسبوك). بالإضافة للعديد من المعتقلين من عدد من المحافظات الأخرى.
ومن محافظة المنيا محمد سيد فؤاد التحريض ضد النظام على مواقع التواصل وإثارة الرأى العام وإهانة الرئيس، وأحمد فتحي مدينة المنيا التهمة التحريض ضد النظام على مواقع التواصل وإثارة الرأى العام وإهانة الرئيس.
ومحافظة الشرقية جمال عبد الحكيم تم إلقاء القبض عليه فجر الجمعة 12 مايو، وقرّرت النيابة حبسه 15 يومًا، وجلسة تجديد حبسه 24 مايو التهمة الترويج بالقول والكتابة لقلب نظام الحكم وتأليب المؤسسات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية، وأندرو ناصف تم القبض عليه عقب يومين من اعتقال جمال عبد الحكيم وضمّه لقضيته واتهامه بالترويج بالقول والكتابة لقلب نظام الحكم وتأليب المؤسسات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية.
ومحافظة السويس، محمد وليد قُبض عليه فجر 16 مايو وصدَر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 500 جنيه صباح 18 مايو، والتهمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى من شأنها توجيه شائعات مغلوطة ضد مؤسسات الدولة، وعصام المهدي تم القبض عليه من منزله فجرًا يوم 14 مايو، وأصدرت 5 أحزاب وشخصيات عامة بيانًا يندد بالقبض عليه واقتحام منزله وصدر قرار بـ(حبس 15 يومًا بتهمة الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومحافظة الأقصر أدهم أحمد وصدر في حقه قرار بالحبس 15 يومًا على ذمة اتهامه بنفس الاتهامات، وبينها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومحافظة بورسعيد د. أحمد حفني عضو حزب الدستور في بورسعيد وعضو حملة الفريق الرئاسي، وتم القبض عليه بسبب نشاطه في الحملة وصدر في حقه قرار بالحبس 15 يومًا بتهمة الانتماء لجماعة محظورة والترويج لقلب نظام الحكم على فيسبوك.
ومحافظة الفيوم عبد الناصر أبو راتب نقيب الفلاحين بالفيوم.. والشاعر شحاتة إبراهيم عضو اتحاد الكُتَّاب المصري، وتم القبض عليهما بسبب تدويناتهما على فيسبوك، وأصدر أكثر من 80 من الأدباء والشعراء والفنانين والمثقفين بيانًا ضد القبض عليهما وملاحقتهما.
ومحافظة بني سويف وليد محمد عبد المنعم عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا في اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للعنف.
ومحافظة الإسكندرية: نائل حسن- إسلام الحضري- الشاذي حسين- أحمد إبراهيم (الاتهامات إهانة الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي والدعوة لقلب نظام الحكم)، بجانب مداهمة منازل خمسة شباب، أمس، واعتقال باسم جاير.
ومن محافظة القاهرة: سيد كابو وكريم باتشان: أُلقي القبض عليهما بوسط القاهرة، وتم إحالتهما لنيابة الخانكة والتي أصدرت قرارًا بحبسهما 15 يومًا بتهمة (الترويج للعنف على موقع فيسبوك). بالإضافة للعديد من المعتقلين من عدد من المحافظات الأخرى.