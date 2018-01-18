بعد اعتراض مصر .. فيتش تراجع تقديرات الدين الخارجى

مسئول بالمؤسسة : مبلغ100 مليار دولار ليس نهائيا ويجب ضم استثمارات الأجانب في أذون الخزانةهاجر عمران: قال مصدر من مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، إن تقدير المؤسسة للدين الخارجى المصرى بقيمة 100 مليار دولار بنهاية عام 2017، ليس نهائيا، وسيخضع للتنقيح و المراجعة خلال الفترة القلي

مسئول بالمؤسسة : مبلغ100 مليار دولار ليس نهائيا ويجب ضم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة



هاجر عمران:





قال مصدر من مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتمانى، إن تقدير المؤسسة للدين الخارجى المصرى بقيمة 100 مليار دولار بنهاية عام 2017، ليس نهائيا، وسيخضع للتنقيح و المراجعة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ “المال” عبر البريد الإلكترونى – أن الإحصائيات التى تعلنها وزارة المالية المصرية و البنك المركزى عن الدين الخارجى، تقتصر على الفترة حتى نهاية يونيو 2017 فقط .

وبينما ذكرت “فيتش” فى تقرير لها أول أمس الثلاثاء ، أن الدين الخارجى للاقتصاد المحلى سجل 100 مليار دولار مع نهاية العام الماضى 2017 وهو ما يعادل 44 % من الناتج المحلى الإجمالى، صرّح عمرو الجارحى وزير المالية ، مساء اليوم نفسه، أن “فيتش” أضافت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى الدين الخارجي في تقريرها، موضحا أن مصر لا تحسب الدين الخارجي قصير الأجل، مثل أذون الخزانة، و أن البنك المركزي في حساباته هو الذي يملك التعريف الدقيق للدين الخارجي.

وبالنظر إلى أحدث بيانات البنك المركزى، نجد أن الدين الخارجى لمصر سجل نحو 79 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/2016 ، و هو ما أكده وزير المالية.



وأضاف مصدر “فيتش” أن الدين الخارجى لا يجب أن يحسب قروض العملة الأجنبية فقط، مشيرا إلى أن المؤسسة تضيف إلى القروض الأجنبية استثمارات غير المقيمين فى أذون الخزانة، والتى سجلت وحدها نحو 19 مليار دولار في ديسمبر 2017.

وكانت “فيتش” قد عدّلت نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من مستقرة إلى إيجابية على الأجل الطويل، و أكدت تصنيفها السابق للاقتصاد عند B، وفق التقرير الصادر أول أمس .

