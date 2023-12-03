بعد اشتعال السكر .. أسعار الأرز في مصر تقفز 3000 جنيهًا للطن خلال نوفمبر

شهدت أسعار الأرز في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي قفزات تاريخية بلغت نحو 19% بما يصل إلى 3000 جنيهًا لطن الشعير الواحد في الأسواق المحلية ، بعد اشتعال أسعار السكر في الأسواق ايضًا

علمت المال من مصادر مسئولة في شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز في مصر حققت زيادات متتالية على مدار الشهر الماضي ليسجل الطن بنهاية نوفمبر نحو 19500 جنيه للطن عريض الحبة ، مقارنة بـ 16500 جنيه، مطلع الشهر .

فيما قفز أيضًا سعر الطن رفيع الحبة ليسجل 19 ألف جنيهًا مقارنة بـ 16000 ألفاً بداية الشهر الماضي بزيادة قدرها 3000 جنيهًأ وفقًا لنسبة الكسر والرتبة.

وأشارت إلى أن الأرز الأبيض ارتفعت أيضًا فى الأسواق أيضًا بالقيمة نفسها، ليتراوح الطن بين 26-29 ألف جنيه، وفقًا للنوع «عريض أو رفيع الحبة»، وللجودة ونسبة الكسر والمضرب مقارنة بـ 23-26 ألفًا مطلع الشهر الماضي

وأوضحت المصار ان انخفاض المعروض من الأرز نتيجة قيام البعض من التجار بالتخزين تسبب في ارتفاع الاسعار رغم ان مصر لديها أكتفاء ذاتي من الأرز بالاضافة إلى قيام وزارة التموين بإستيراد كميات من الأرز من الخارج لصالح منظومة التموين.

وبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأرز الأبيض نحو 3.6 مليون طن، العام الماضي، فيما يصل الاستهلاك سنويًّا لنحو 3.2 مليون.