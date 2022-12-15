بعد اشتعال الذهب.. انخفاض أسعار الفضة في مصر اليوم 15-12-2022

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا في الأسواق المحلية ما ساهم في انتشار مطالب البعض بإمكانية التوجه لأنواع أخرى، ما ساهم في زيادة البحث عن معرفة أسعار الفضة في مصر مؤخراً ، وإمكانية إحلال الفضة محل الذهب في شراء الشبكة للزواج للشباب.

فيما انخفضت أسعار الفضة في مصر وعالميا على عكس سعر الذهب الذي ارتفع في تعاملات اليوم الخميس 15-12-2022 ، حيث بلغ سعر أوقية الفضة الفورية 23.03 دولار، وهو ما ساهم في انخفاض سعر الفضة في السوق المصرية.

سعر الفضة اليوم

وتنشر المال في التقرير التالي أسعار الفضة في مصر الخميس 15-12-2022 :-

وسجل سعر أوقية الفضة 568.756 جنيه في السوق المصري

أسعار الفضة في مصر

وتراجع سعر جرام الفضة النقية عيار “999” مسجلا 18.25 جنيه.

كما سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار “958” 17.50 جنيه.

وتراجع سعر جرام الفضة الإسترليني عيار “925” إلى 16.90 جنيه.

ووفقاً للتقرير فإن جميع الأسعار المذكورة غير متضمنة المصنعية

وشهدت أسعار العملات الفضة عيار 900 نحو 16.44 جنيه وبلغ سعر المجوهرات الفضة عيار 800 حوالي 14.61 جنيه، فيما بلغ سعر جرا م عيار 880 نحو 16.08 جنيه.

جدير بالذكر أن الأسواق المحلية تشهد طلب ومبيعات كبيرة على نوع الفضة 800 والفضة 925، وكافة الأنواع الأخرى متاحة لكن ليس بحجم هذين النوعين، ولا يمكن معرفة مصنعية الفضية لأن كل تاجر وشركة تحدد مصنعية وفق تكاليف التشغيل لديها.