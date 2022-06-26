بعد استيفاء الشروط.. «مصر القدس» لمجازر الدواجن تحصل على القائمة البيضاء من «سلامة الغذاء»

حصل مجزر شركة «مصر القدس» لمجازر الدواجن، على القائمة البيضاء الخاصة بسلامة الغذاء بعد استيفاء كل الاشتراطات التي أقرتها هيئة سلامة الغذاء الخاصة بالمجازر.

جدير بالذكر أنه يتم إدراج المصانع بالقائمة البيضاء بعد تحقيق نسب الاستيفاء المطلوبة وفقًا لقائمة الفحص في مأمورية واحدة غير معلنة على الأقل، وقد يتطلب الأمر أكثر من مأمورية غير معلنة وفقا لنتائج المأموريات السابقة وطبيعة نشاط المنشأة.

وقال ياسر بيومي، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر القدس» لمجازر الدواجن، خلال تصريحات لـ«المال»، إن تكلفة استكمال واستيفاء الاشتراطات الخاصة بهيئة سلامة الغذاء للحصول على القائمة البيضاء تراوحت ما بين 150 لـ200 ألف جنيه.

ووفقا للمادة 3 بالقانون رقم 1 لسنة 2017، التي تنص على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي المنوطة بالرقابة على تداول الأغذية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية بداية من الحصاد حتى وصول المنتج إلى المستهلك، لتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن المجزر ينتج 90 ألف طائرًا شهريا، بإجمالي مليون طائر سنويا يتم توزيعهم على المحافظات الأكثر استهدافا في عملية توزيع الدواجن وهي: «الشرقية والدقهلية والقاهرة والقليوبية».

جدير بالذكر أن إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر حوالي 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي 14 مليارا من بيض المائدة.

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر حوالي 100 مليار جنيه، كما تستوعب صناعة الدواجن في مصر حوالي 3 مليون عامل.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة في مصر حوالي 38 ألف منشأة، تشمل مزارع دواجن ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات.