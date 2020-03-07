بعد استيراد الإمارات له .. 800 جنيه ارتفاعًا في سعر طن البصل

ارتفعت أسعار البصل بقيمة 800 جنيه في الطن، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد استئناف السوق الإماراتية استيراد البصل المصري الطازج المنزرع في أراضي الاستصلاح الجديدة في المنيا والشرقية، فضلا عن تراجع المعروض من أنواع البصل الأحمر في الأسواق.

وأكد تجار لـ”المال” أن سعر الطن الواحد -على أرضه- تراوح بين 3500 إلى 4000 جنيه حسب الجودة، مقابل 3200 جنيه، أمس، بعد استئناف استيراد الإمارات وروسيا وبنجلاديش للبصل المصري.

يذكر أن هذه الأصناف من البصل يتم زراعتها في مناطق الاستصلاح الجديدة في المنيا والشرقية، حيث تفضل هذه الأسواق استيراد البصل الطازج وتجري عملية الحصاد لها حاليا.

وأكد الدكتور أحمد العطار، مدير الحجر الزراعي لـ”المال”، أن حركة التصدير تحسنت خلال الساعات الماضية بعد وجود طلب متزايد من والأسواق العالمية، ونجحت مصر في تصدير 550 ألف طن موالح منذ بداية الموسم.

وأشار إلى أن الوزارة استعدت لاستقبال الموسم عبر تشديد إجراءات وقواعد التصدير وأن الصادرات تخضع لقواعد وإجراءات الحجر الزراعي المصري، خاصة بالقياس مع ما حققناه من طفرات غير مسبوقة في 2019، والمتعلقة بـ تصدير المحصول.

يذكر أن صادرات البصل المصري ارتفعت بنحو 100% في العام الماضي مقارنة مع سابقة حيث سجلت 600 ألف طن تقريبا في 2019 مقابل 300 ألف فقط في 2018 حيث يتمتع البصل المصري بسمعة عالمية جيدة، وباتت الأسواق تتهافت عليه نتيجة جودته العالية ومذاقه المميز.