بعد استهداف صواريخ حماس مدنا محتلة.. نتنياهو يعلن حالة الحرب في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح مسجل من مدينة تل أبيب، إن “إسرائيل في حالة حرب، وليست في عملية عسكرية”، وفق ” بى بى سى”.

وأوضح نتنياهو أن حماس “بدأت صباح اليوم بهجوم مفاجئ وقاتلت ضد دولة إسرائيل ومواطنيها”، مؤكدا أنه أصدر تعليماته في البداية بتنظيف المستوطنات ممن أسماهم “بالإرهابيين” الذين اقتحموها.

وأوعز نتنياهو باستدعاء قوات الاحتياط على نطاق واسع، محذرا من أن “العدو سيدفع ثمناً غير مسبوق”، مشيراً إلى أنه آمر “بتعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط وللرد على إطلاق النار بحجم لم يعرفه العدو”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن 22 شخصاً على الأقل، قتلوا منذ منذ صباح اليوم بعد أن سقط قرابة 2200 صاروخ، تم إطلاقها من قطاع غزة، على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدد من عمليات التسلل التي نفذتها كتائب القسام الفلسطينية داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأطلق الجيش الاسرائيلي اسم “السيوف الحديدية” على العملية العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أعلنه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.