بعد استكمال البرنامج العلاجي .. محافظ مطروح يشارك احتفالية تكريم 100 متعاف من الإدمان

أقيمت احتفالية تكريم تخرج ١٠٠متعاف من الإدمان بالدفعة الثانية من متعافي مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمطروح بعد استكمال البرنامج العلاجى، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور والدكتور محمد زهدى مدير البرنامج العلاجى بمركز عزيمة، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح.

وجاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، و الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفتحى الجمل مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، واللواء وائل فخر الدين مدير مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمطروح،

حيث تم استعراض جهود المركز وخطوات البرنامج العلاجى والبرنامج تأهيلي المعتمد وخطة الخروج للمتعافى مع ضمان استكمال البرنامج التاهيلي وتم الاشارة الى انجازات المركز مع ارتفاع نسبة استكمال البرنامج العلاجى الى ٧٤% كنسبة عالية متميزة لجهود المركز واستقبال العيادات الخارجية ٥٤٢ مريض منذ افتتاح المركز ،مع تقديم مزيد من الخدمات والانشطة منها فصل لمحو امية المرضي ، مع اشادة المجلس القومى للصحة النفسية بجهود المركز وخدماته العلاجية والتاهيلية

بينما نقل الدكتور عمر عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطيتحيات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لكل ابطال المركز المتعافين ، مشيداً بمركز العزيمة بمطروح والذى يخدم مطروح والمحافظات المجاورةكنموذج ناجح مع ارتفاع نسبة اعداد استكمال التعافي به ، ومؤكدا على جهود واهتمام الدولة للإستثمار في البشر و تقديم الدولة المصرية خدمة العلاج مجانا مع الحرص على توفير الرعاية الشاملة للمتعافين وتحقيق حياة كريمة لهم من خلال دعم وزارة التضامن الاجتماعى لهم من أجل التمكين الاقتصادى بتوفير مشروعات صغيرة بجانب التمكين النفسي والإجتماعى والارتقاء بحياتهم لتوفير حياة كريمة لهم بعد العودة الى المجتمع ،مشيرا الى افتتاح مركز جديد بمحافظة قنا قريبا ، والمتابعة والدعم المستمرلكافة المراكز على مستوى الجمهورية

بينما أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود عودة الممتعافين إلى حياتهم الطبيعية والإجتماعية..أصحاء .. أسوياء نافعين لأنفسهم وأهلهم ووطنهم . وتمكنهم بعزيمة وإصرار وجهود رجال أوفياء على العودة إلى طريقهم الصحيح ،و التأكيد على تقديم يد العون لهم ليكونوا قادرين على المواجهة والتحدى من أجل بناء مستقبلهم ورعاية أهلهم وذويهم، مشيداً بمركز العزيمة بمطروح والقائمين عليه .. والذى استطاع أن يكون على أفضل مستوى وينال الثقة والتقدير خلال سنوات قليلة ،بما يقدمه من خدمات علاجية وتأهيل بجهود أطباء ومساعدين وأخصائيين ومشرفيين على أعلى مستوى كجنود أوفياء في مهمتهم الإنسانية السامية وإدراكاً لمدى إرتباطها بتحقيق السلم والأمن المجتمعي مع بهذا الصرح الكبير كمركز تأهيل وعلاج نفسى.

ووجه الشكر والتقدير للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن على دعم الوزارة وتعاونها المستمر مع محافظة مطروح ولجهود الوزارة في تنفيذ وتطبيق توجيهات القيادة السياسية الرشيدة في الحفاظ على كرامة الإنسان المصرى مع تأكيد تقديم كافة الدعم والتنسيق التام بما يحقق الارتقاء بكافة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين خاصة الفئات الاولى بالرعاية والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم كما تم تسليم شهادات مبادرة حياة جديدة لعدد من المتعافين لبدء مشروع جديد بحياتهم،مع التمنيات بالنجاح والتوفيق لهموفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع

حيث اهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة للدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي