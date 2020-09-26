بعد استقبال ألف شخص كحد أقصى بالأحداث الرياضية.. إيطاليا ترفض زيادة عدد الجماهير

رفضت إيطاليا ، السبت، مقترحا بزيادة عدد الجماهير في الأحداث الرياضية ومن بينها دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية.

واقترحت بعض المناطق أن العدد المحدد بألف متفرج في كل مباراة يمكن زيادته إلى 25 في المئة من سعة الملاعب وهو ما يعني حضور نحو 20 ألف متفرج في ملاعب مثل سان سيرو في ميلانو والملعب الأولمبي في روما.

لكن اللجنة الفنية العلمية بالحكومة قالت، اليوم السبت، إن هذه الخطوة ستكون سابقة لأوانها بالنظر إلى الوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد.

ومنذ الأحد الماضي، تم السماح لجميع الأحداث الرياضية المقامة في الهواء الطلق في إيطاليا باستقبال ألف شخص كحد أقصى، بعد أشهر من استكمال المنافسات خلف أبواب موصدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت إيطاليا اليوم السبت 1869 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 308 ألفا، منهم قرابة 36 ألف حالة وفاة، و أكثر من 223 ألف حالة شفاء.