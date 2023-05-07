بعد استقالته من جوجل.. الأب الروحي لـ «الذكاء الاصطناعي» يحذر من مخاطره

استقال الأب الروحي للذكاء الاصطناعي (AI) من وظيفته، محذراً من المخاطر المتزايدة من التطورات الجارية في هذا المجال، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” يى يى سى”.

أعلن جيفري هينتون البالغ من العمر 75 عامًا استقالته من شركة جوجل في بيان لصحيفة نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” قال فيه إنه يأسف الآن لعمله في هذا الميدان.

وقال هينتون لبي بي سي إن بعض جوانب برامج تشات بوت “مخيفة للغاية”.

“في الوقت الحالي هي ليست أكثر ذكاء منا حسب اعتقادي. لكنني أعتقد أنها ستتفوق علينا قريباً”.

كما أقر الدكتور هينتون بأن عمره قد لعب دوراً في قراره بترك عملاق التكنولوجيا ، قائلاً: “أنا في الخامسة والسبعين من عمري ، لذا فقد حان الوقت للتقاعد”.

مهدت أبحاث الدكتور هينتون الرائدة حول الشبكات العصبية والتعلم العميق الطريق لتقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية مثل تشات جي بي تي ( ChatGPT).

في مجال الذكاء الاصطناعي، الشبكات العصبية هي أنظمة تشبه الدماغ البشري من ناحية الطريقة التي تتعلم بها المعلومات وتعالجها. إنها تمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من التعلم من التجربة كما يفعل أي شخص وهذه العملية تسمى بالتعلم العميق.

وقال عالم النفس المعرفي وعالم الكمبيوتر البريطاني – الكندي لبي بي سي إن أنظمة تشات بوت التي تعرف ايضاً بروبوتات الدردشة الآلية يمكن أن تتفوق قريبًا على الدماغ البشري من ناحية كمية المعلومات التي يحملها.

“في الوقت الحالي ما نراه هو أن أنظمة مثل جي بي تي 4 تتفوق على الإنسان في مقدار المعرفة العامة التي تملكها وتتفوق عليه كثيراً، أما من حيث التفكير فهي ليست جيدة لكنها تقوم بالفعل بعمليات تفكير بسيطة”.

“لكن نظراً لتسارع التقدم الذي يحرز في هذا المجال، نتوقع أن تتحسن الأمور بسرعة كبيرة وهو ما يجب أن يثير قلقنا”.

في مقال بصحيفة نيويورك تايمز، أشار الدكتور هينتون إلى “الجهات السيئة” التي ستحاول استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض “شريرة”.