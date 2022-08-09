بعد استقالة عصام عبد الفتاح.. إحالة جميع الشكاوى المقدمة ضد الحكام إلى مارك كلاتنبرج

قرر جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة جميع الشكاوي المقدمة من الأندية في مختلف الأقسام ضد الحكام إلى الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج، المسئول عن منظومة التحكيم المصري.

ويبدأ مارك كلاتنبرج عمله في اتحاد الكرة الأسبوع المقبل، بعد قبول استقالة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، وتقديم الشكر له من جانب الجبلاية على الفترة التي قضاها.

وأكد اتحاد الكرة أن مارك كلاتنبرج الخبير الإنجليزي سيبدأ مهام عمله بالإشراف على منظومة التحكيم بداية من الأسبوع المقبل، وذلك عقب وصوله إلى القاهرة مساء أمس الإثنين، من أجل تولي منصبه كمستشار لتطوير الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

في سياق متصل، أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، خلال تصريحات صحفية، أن كلاتنبرج سيبدأ العمل بشكل مباشر من أجل معرفة كل ما يخص التحكيم في مصر خلال الفترة الحالية، قبل أن يبدأ مهمته بشكل رسمي في مطلع الموسم المقبل.