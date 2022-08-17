بعد استقالة طارق عامر..الأنظار تتجه لاجتماع لجنة السياسة النقدية غدا

تتجه الأنظار حاليا صوب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ،والمقرر له غدا الخميس، بعد استقالة طارق عامر من منصبه.

تقول مصادر مصرفية تحدثت لـ” المال”إنه من المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها في موعده غدا برئاسة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي لاسيما وأن جميع المؤشرات تشير إلى أن القرار الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة.

في الوقت ذاته أضافت المصادر أن انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا من الوارد أن يتم تأجيله لحين الإعلان عن محافظ البنك المركزي الجديد.

وتتشكل لجنة السياسة النقدية من 9 أعضاء تتضمن محافظ البنك المركزى ونائبى المحافظ و6 أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزى ، وتجتمع اللجنة كل 6 اسابيع.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارا لرئيس الجمهورية.

كما قدم الرئيس السيسي، الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي، ويقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.