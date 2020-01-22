بعد استقالة السعدني من «اطلب».. تعيين سفيان مرزوقي مديرًا مؤقتًا للشركة

الأول اختارته ديليفيري هيرو الألمانية مستشارًا لها حتى نهاية 2020

قال وليد السعدني، الرئيس التنفيذي لشركة اطلب دوت كوم لطلب خدمات التوصيل أونلاين، لـ”المال”، إنه تقدَّم باستقالته من الشركة، وعُين مستشارًا لمجموعة ديليفيري هيرو الألمانية المالكة لـ”اطلب” بمنطقة الشرق الأوسط حتى نهاية 2020.

وعلمت “المال” أن الشركة الألمانية قامت بتعيين سفيان مرزوقي مديرًا إداريًّا مؤقتًا لشركة اطلب فى مصر، والذي كان يشغل فى وقت سابق المدير الإقليمي السابق لشركة جوميا دوت كوم لخدمات التسوق الإلكتروني.

يأتي رحيل وليد في الوقت الذي تقوم به شركة ديلفري هيرو بإعادة هيكلة شركاتها في المنطقة.

ومن المعروف أن ديليفيري هيرو تمتلك كامل أسهم شركة اطلب دوت كوم، ونحو 16% من أسهم جلوفو الأسبانية التى كانت تعمل بالسوق المحلية وقررت التخارج أمس الثلاثاء من 4 أسواق هي مصر وتركيا وأورجواي وبرتريكو لصعوبات تمويلية.

وانضم السعدني انضم للعمل باطلب فى عام 2006، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة عام 2006 ودرجة ماجستير فى إدارة الأعمال من الجامعة الألمانية فى القاهرة عام 2001.

وكان يشغل مديرًا لحسابات التجارة الألكترونية ومنتجات الترفيه فى شركة لينك دوت نت خلال الفترة من 2006 إلى 2007 ، كما عمل أيضًا مديرًا لقطاع تطوير الأعمال فى شركتي “اطلب دوت كوم ويالا بينا التابعة لشركة لينك أونلاين خلال الفترة من 2008 إلى 2012.