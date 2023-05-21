بعد استغاثة والده.. الأمن يحرر طفلًا من الخطف في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إعادة طفل لأسرته بعدما رصدت ما تداول من استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بشأن تغيب أحد الأطفال -مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة- ونشر صورة الشخص القائم على محاولة استدراج الطفل في محافظة القليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري، تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من والد الطفل، يفيد بغياب نجله عن المنزل عقب خروجه للهو بأحد محلات الألعاب الإلكترونية بناحية محل سكنه وعدم عودته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الطفل وتسليمه لأهليته، وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفني أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتبين أن المتهم شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة- وبمواجهته اعترف بمحاولته استدراج للطفل المذكور، واتخذت الإجراءات القانونية.