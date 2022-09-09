«بعد استغاثة والدته».. ضبط المتهم بالاعتداء على طالب في القاهرة

حققت الأجهزة الأمنية في ما تداول عبر أحد المواقع الإخبارية، يتضمن استغاثة سيدة من اعتداء شخص على نجلها وإصابته أثناء السير في محافظة القاهرة ، وألقت القبض على المتهم بارتكاب الواقعة.

وبالفحص أمكن التوصل إلى نجل السيدة المشار إليها، وتبين أنه طالب -مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام- مصاب بجرح قطعي بالأذن.

وباستدعائه وسؤاله قال إنه أثناء سيره بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة رفقة صديقه طالب “مصاب بجرح قطعي” حدثت بينهما وعاطل مشادة كلامية، تطورت إلى اعتداء الأخير عليهما بالضرب باستخدام “زجاجة”، محدثًا إصابتهما المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.