بعد استغاثة «الكحلاوي».. فريق طبي لمتابعة حالات الإصابة بكورونا في دار الباقيات الصالحات للمسنين

تتابع نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي حالة نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن بالمقطم بعد إعلان إصابة ٩ مسنين.

وتواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع الدكتورة عبلة الكحلاوي رئيس مجلس أمناء جمعية دار الباقيات الصالحات ووجهت بتوفير كافة الاحتياجات التي طلبتها الكحلاوي.

كما تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع وزارة الصحة وتم إرسال فريق طبي إلى الدار لمباشرة حالة المصابين، كما وجهت القباج عدداً من الجمعيات الأهلية لمساندة جمعية الباقيات الصالحات ومدها باحتياجاتها العاجلة.

كانت الدكتورة عبلة الكحلاوي أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، ومؤسسة جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأيتام والأطفال، قالت في تصريحات أمس إنه تم اكتشاف حوالي 9 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين المسنين في مجمع الباقيات الصالحات والمخصص للمسنين.