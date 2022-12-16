بعد استضافة المغرب للمونديال.. «فيفا» يخطر الأهلي بمشاركته في كأس العالم للأندية

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA النادي الأهلي اليوم بمشاركته في كأس العالم للأندية 2022، والتى ستقام فى فبراير المقبل بالمغرب.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، برئاسة جياني إنفانتينو، إقامة كأس العالم للأندية في دولة المغرب الشقيقة.

وأضاف أن المجلس قرر منح المغرب شرف استضافة مونديال الأندية 2023، ومنح دولة الإمارات العربية المتحدة شرف استضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023.

وقال الأهلي، خلال بيان صادر عبر موقعه الإلكتروني، إن النادي تلقى قبل قليل خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد مشاركة الأهلي في بطولة العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير القادم.

ويشارك فريق الأهلي في البطولة للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي.

وأعلن محمد الجارحي، ومحمد سراج الدين، عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي، مشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب محمد الجارحي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “النادي الأهلي في كأس العالم للأندية رسمياً”.

بينما كتب محمد سراج قائلاً: “رسمياً الأهلي في كأس العالم للأندية الحمد لله”.

وتمنع اللائحة مشاركة فريقين من نفس البلد في نسخة واحدة في بطولة كأس العالم للأندية، وبالتالي سيلعب الوداد في البطولة باعتباره بطل الدوري المغربي الموسم الماضي، ويشارك الأهلي باعتباره وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا.

وسيشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، كل الوداد المغربي (بطل البلد المستضيف)، ريال مدريد (بطل أوروبا)، الأهلي المصري (وصيف إفريقيا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، أوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا) بجانب بطل بطل آسيا ( لم يتحدد بعد).