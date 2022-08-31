بعد استشهاد ضابطين.. الداخلية: مصرع 3 عناصر إجرامية في مداهمة أمنية بالأقصر

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن استشهاد ضابطي شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة أمنية في محافظتي الأقصر وأسوان ، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان تواجد 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من مرتكبي واقعة إطلاق النيران تجاه قوات الشرطة أثناء استهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة بمحافظة الأقصر، مما أدى إلى استشهاد الرائد أحمد أحمد محمد الضبيعي، النقيب مصطفى محمد صلاح الدين طاهر من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، بدائرة مركزي شرطة أرمنت بالأقصر، كوم أمبو بأسوان.

وبتاريخ اليوم 31 الجاري أمكن استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية، 6 خزائن، عدد من الطلقات، مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.