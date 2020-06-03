«بعد استرجاعها من الأهلي».. آل الشيخ يتبرع بالأموال والهدايا لـ«تحيا مصر»

تعليقًا على بيان الأهلي الأخير الصادر من مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب

قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية ، التبرع بالأموال والهدايات التي سيستردها من النادي الأهلي لصالح صندوق تحيا مصر، تعليقًا على بيان الأهلي الأخير الصادر من مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مخاطبة وزير الشباب والرياضة، بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي، ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

وقال تركي آل الشيخ، خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: «البوست الاخير في هذا الموضوع… محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر.. مصر بلدي الثاني التي لها ولقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معزة خاصة في قلبي.. وكنت أتمنى أن اساهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعة وقوة ونظافة قلب».

وتابع آل الشيخ: «من هذا المنطلق قررت أنه وبعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل، أن أساهم بكامل المبلغ إن سُمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة، في صندوق تحيا مصر، لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير».

واختتم حديثه قائلًا: «عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلنا إيد واحدة في المرة قبل الحلوة».