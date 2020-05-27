بعد استخدام مكانه كمستشفى ميداني.. إلغاء معرض نيويورك للسيارات 2020 بسبب «كورونا»

تسبب وباء فيروس كورونا فى إصابة حوالى 5.6 مليون حالة ووفاة أكثر من 348 ضحية على مستوى العالم حتى الآن

أعلنت المؤسسات المنظمة لمعارض السيارات الأمريكية أعلن منظمون،الجمعة، إلغاء معرض نيويورك للسيارات لعام 2020 الذي سبق تأجيله إلى أغسطس، ذلك في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا الحالية واستخدام مكان انعقاد المعرض كمستشفى ميداني.

ويتميز معرض نيويورك للسيارات بأنه عادة ما يجري الكشف فيه عن سيارات جديدة من علامات تجارية عالمية. ford

وقالت المؤسسات المنظمة إن المركز المخصص لمعرض نيويورك للسيارات يستخدم حاليًا كمستشفى نشط وهو في وضع الاستعداد للمستقبل المنظور.

وذكرت وكالة رويترز أن النسخة القادمة من معرض نيويورك للسيارات من المقرر عقدها من 2 إلى 11 أبريل العام القادم.

شهد العام الحالي إلغاء سلسلة من معارض السيارات بسبب فيروس كورونا

وشهد العام الحالي إلغاء سلسلة من معارض السيارات، وفضلت شركات عالمية مثل تويوتا موتور، كشف سيارات جديدة في فعاليات افتراضية.

وتسبب فيروس كورونا فى إلغاء تجمعات كبيرة في نيويورك حتى موعد الاحتفال بيوم العمال على الأقل، ومنها عروض برودواي المسرحية.

وأدى انتشار فيروس كورونا فى أرجاء العالم إلى إلغاء العديد من المعارض الدولية، ومنها معرض جنيف، وفرانكفورت، وبكين، ولوس أنجلوس.

وتسببت المخاوف من انتشار العدوى بمرض كوفيد 19 لتأجيل طرح موديلات كاديلاك الجديدة التى كان مقررا لها أبريل الماضى.

ولم تظهر الموديلات الفاخرة المبتكرة الشهر الماضى بسبب فيروس كورونا، الذى أدى لتأجيل طرحها لكن الجمهور شاهد صورها بمواقع الإنترنت.

وابتكر هذه الموديلات الفاخرة شركات أوروبية وأمريكية، ومنها بوجاتى شيرون بور سبورت، وماكلارين 765LT ، وأستون مارتن سبيدستر، وأودى، ومرسيدس، .BMW i4 كونسيبت، وفورد برونكو، وبورش تيربو إس.

كانت شركة بنتلى البريطانية ألغت طرح موديلها الفاخر الجديد باكالار، الذى يتجاوز سعره مليونى دولار، بعد إلغاء معرض جنيف الدولى.

إلغاء معرض جنيف الدولى الذى يعرض سنويًا منذ 1905 بسبب مرض كووفيد 19

وتسبب وباء كورونا فى إلغاء معرض جنيف الدولى الذى يعرض سنويا منذ 1905، بسبب المخاوف من العدوى من فيروس كورونا.

وجاء إلغاء معرض جنيف الدولى هذا العام بسبب وباء كورونا ليكون الأول منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلن أيضا منظمو معرض بكين للسيارات عن تأجيل المعرض الذي كان من المفترض تنظيمه نهاية الشهر الماضى لتفشي فيروس كورونا.

وأجل المنظمون المعرض الذي كان مقررا أواخر أبريل الماضى إلى الفترة بين 26 سبتمبر و5 أكتوبر لتفشي مرض كوفيد 19.

وتم إلغاء أو تأجيل العديد من معارض السيارات على مستوى العالم بسبب انتشار الفيروس ومنها معارض نيويورك وجنيف وساو باولو.

وأعلن منظمو معرض ديترويت العالمى للسيارات بالولايات المتحدة عن تأجيل موعد المعرض الأمريكى إلى شهر يونيو من العام القادم.