بعد استحواذ ماسك.. المملكة القابضة السعودية تعتزم الاحتفاظ بحصتها في «تويتر»

قالت شركة المملكة القابضة السعودية والمكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال إنها ستحتفظ بحصتها في أسهم تويتر الحالية التي تبلغ قيمتها 1.89 مليار دولار، بعدما استحوذ إيلون ماسك على شركة التواصل الاجتماعي، وذلك وفق بيان نشره الأمير على تويتر، بحسب وكالة “رويترز”.

واستحوذ ماسك، الذي يصف نفسه بأنه مع حرية التعبير المطلقة، على ملكية الشركة أمس الجمعة، وقال إنه يرغب في تقليص القيود على المحتوى الذي يمكن نشره على منصة التواصل الاجتماعي المؤثرة.

ويملك صندوق الثروة السيادي السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 16.9% من شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد.

ونال الأمير الوليد شهرة عالمية بعدما راهن بنجاح كبير على بنك سيتي جروب في التسعينيات وكان من أوائل المستثمرين في شركة أبل

وجنى الأمير أيضا مئات الملايين من الدولارات من خلال الاستثمار في شركات مثل أوبر تكنولوجيز وتويتر.